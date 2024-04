Cómo tramitar la certificación negativa en ANSES y para qué sirve

La Certificación Negativa es un comprobante que emite ANSES en el que se deja constancia de que la persona no registra aportes y no recibe ningún programa o prestación de la Seguridad Social. Es necesaria para realizar diferentes trámites, tiene una validez de 30 días, no requiere sello o firma de un agente del organismo y se obtiene a través de la web o la app mi ANSES.Ingresando aquí, el titular con su número de CUIL puede consultar información de los últimos 6 meses.El comprobante otorgado deja constancia de que la persona no registra:- Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.- Declaraciones juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos).- Transferencias como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.- Asignación por Maternidad para personal de casas particulares, Prestación por Desempleo, programas sociales, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, becas Progresar, Monotributo Social ni prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.- Inicio de jubilación o pensión en ANSES.- Aportes a una obra social.