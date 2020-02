Funcionario afirmó que adelantos a mutuales eran habituales en otras gestiones

El primero, hace 12 años

Un nuevo funcionario de carrera de la Municipalidad de Paraná confirmó en el juicio al exintendente Sergio Varisco, al actual concejal Walter Rolandelli y al presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, que el adelanto a mutuales era una operación habitual en otras administraciones y habló de los antecedentes en la gestión de José Carlos Halle (PJ).En el juicio, que comenzó el lunes, se discute la legalidad del trámite de un pedido de adelanto financiero por $1,5 millones -que nunca se concretó- que realizó la Mutual Modelo a comienzos de 2016. En rigor, hubo dos trámites de pedidos de adelanto efectuados por la entidad no bien asumió la intendencia Varisco. El primero se anuló; el segundo, se mandó al archivo. Ambos, con diferencia de días.Los defensores de Varisco y de Rolandelli, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces, insisten en la teoría de que se juzga un «no hecho» -el adelanto nunca se concretó, porque el trámite fue dejado sin efecto-, y que se trata de un trámite lícito.En las primeras jornadas dieron su testimonio diferentes funcionarios de la Municipalidad que explicaron cómo se tramitaron esos adelantos durante las últimas tres gestiones de gobierno municipal. Todos aseguraron que existían antecedentes en las gestiones de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011; y sólo una (con Sidecreer, que no prosperó) en la gestión de Blanca Osuna, entre 2012 y 2015.Este miércoles fue el turno de Pablo Sebastián Retamal, Director de Presupuesto desde hace 12 años, y que intervino en el primer expediente de pedido de adelanto de la Mutual Modelo que se inició a fines de enero de 2016.Retamal confirmó lo que ya han dicho otros testigos en el debate: que la operación de anticipo a mutuales era habitual durante la gestión de Halle y que existía una subcuenta denominada para tal fin -"adelanto a mutuales"- que preveía partidas para operaciones de ese tipo."Tomé intervención en el primer expediente del pedido de adelanto financiero. Y realicé la tarea inherente al área a cargo que tiene que ver con la afectación del gasto. Si había partida disponible para el adelanto", explicó.Contó que el único detalle que le llamó la atención en la nota de pedido de adelanto financiero era la firma de la concejal de Cambiemos, Marta Zuiani. Cabe señalar que la edil es pareja de Adrían Bruffal, socio de la entidad. En jornadas anteriores, otros empleados de carrera indicaron que la rúbrica tendría una explicación particular: quienes ingresen algún trámite al municipio con la firma de un edil evitan pagar un sellado.Retamal explicó que su rol consistía en corroborar la existencia de partidas para el gasto que se imputaba. En ese marco, señaló que el adelanto a mutuales estaba previsto en la partida presupuestaria, más concretamente en la partida global 'Personal', que contempla la subcuenta 'adelanto a mutuales'."La partida Personal es el monto global para todo un año en la cual se van detrayendo los montos respectivos y cargando los importes a cada concepto: descuentos de ley y particulares a los empleados", precisó Retamal.En esa línea, indicó que los adelantos o anticipos financieros se otorgaban durante la gestión Halle, a través de otras partidas o subcuentas, pero que a fines de 2009 se creó por decreto ante la necesidad de "reflejar mejor la operatoria". La misma se empezó a usar al año siguiente, en 2010."Era una operatoria que ya había tenido un número significativo de repetición. Por eso se incluyó esta cuenta particular para reflejar de una mejor manera la operatoria en sí", sostuvo el Director de Presupuesto.Además, explicó que antes de que existiese la subcuenta, el adelanto a mutuales se registraba en otra. "Cando no existía esa cuenta de adelanto a mutuales se usaba la cuenta 'Remuneraciones'. Eso por no tener una que reflejara los adelantos", dijo.Luego la fiscal Patricia Yedro le exhibió una planilla en la que están registrados todos los adelantos financieros realizados a mutuales por la municipalidad. Al respecto, Retamal señaló que en el documento figuraban 15 trámites de adelantos, la gran mayoría llevados a cabo durante la gestión Halle y que sólo el de 2016 (en la gestión Varisco) no se pagó.Luego, ante otra pregunta de la fiscal, que versó sobre el tiempo en que podía llevar un trámite de estas características refirió que "si alguien está interesado en el trámite, si lo empuja o apura, puede llevar 48 o 72 horas. O puede demorar más tiempo", y agregó que una ordenanza al respecto fija que cualquier trámite no debe superar las 72 horas de proceso.No obstante, Retamal aclaró que hay actuaciones que se han procesado en 5 o 10 minutos. "Son las que pueden deberse a viáticos que deben abonarse para que una autoridad pueda trasladarse para hacer un trámite. O los cachets artísticos que demandan pronta atención", precisó.Antes de cerrar, el presidente del Tribunal, Gervasio Labriola, solicitó una aclaración: si la subcuenta de adelanto a mutuales fue aprobada por ordenanza o no. Al respecto, el Director de Presupuesto explicó que la misma se creó por decreto (concretamente el 29 de diciembre de 2009) y que la misma integraba todo el plan de cuentas municipal que aparece incorporado en cada presupuesto general.Por último, respondió a los abogados defensores que el Tribunal de Cuentas nunca realizó observación alguna sobre la metodología de registro de los anticipos financieros en sus años de trabajo en el área de Presupuesto del municipio.Tras la declaración de Retamal, se abrió un cuarto intermedio por unos minutos. Luego las partes se trasladaron a un edificio en calle 25 de Mayo para tomarle declaración a Silvia Villagra, empleada de Tesorería que también es testigo en la causa pero que no pudo asistir a los Tribunales por problemas de salud.Este jueves el Tribunal integrado por Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y María Carolina Castagno continuará escuchando declaraciones testimoniales, desde las 9.En el inicio de la jornada declaró Cirilo Muyot, productor de seguros que fue citado por los defensores Emilio Fouces y Miguel Ángel Cullen, defensores de Picazzo. El testigo sólo dio cuenta que el titular de la entidad le solicitó un seguro de caución para la operatoria, ya que era unas de las condiciones o garantías que exigían el Contador General, Eduardo Campdesuñé, la secretaría de Hacienda, Cristina Ruberto, y otros funcionarios. Muyot señaló que no se otorgó ese seguro ya que no trabajaba con ese tipo de operaciones financieras.El lunes, cuando arrancó el juicio, declararon el Contador General, Eduardo Campdesuñé; y la exSecretaría de Hacienda, Cristina Ruberto. Ayer martes testimoniaron frente al tribunal cuatro testigos: el subtesorero de la Municipalidad Rubén Aníbal Correa; el tesorero general César Ferrari; el director de Liquidaciones de Haberes, Omar Darío Belcer; y la empleada contable María Elena Vega.Todos dieron cuenta de sus intervenciones en el trámite del adelanto financiero solicitado por la Mutual Modelo, y hablaron de antecedentes similares que se dieron en las gestiones de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011; y el de Blanca Osuna, entre 2012 y 2015. Fuente: (Entre Ríos Ahora).-