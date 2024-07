Cuidados y consejos para proteger el auto ante las bajas temperaturas

El frío extremo que golpea a todo el país con temperaturas bajo cero, invita a todos los propietarios de vehículos a realizar cuidados intensivos para protegerlos. La intensa ola polar puede afectar directamente el funcionamiento diario del automóvil, por tal motivo, existen diversos pasos para que eso no suceda.Elonce dialogó con el mecánico, Germán Wolf, quien brindó consejos para evitar que los autos se dañen con el frío.En un primer momento, el trabajador recomendó que “para tener un buen inicio de arranque, siempre sugerimos controlar la batería. Además, en el caso de los autos gasóleos es necesario chequear las bujías precalentadoras. En tanto, en los autos de nueva generación lo ideal es saber cuál es el estado del líquido refrigerante”.En los últimos días, debido a las bajas temperaturas muchos autos, que quedan a la intemperie, de mañana tiene una fina capa de hielo producto de la helada. Ante esta situación, Wolf expresó que “al parabrisas se le puede arrojar agua fría, no caliente”. Ya que de lo contrario podría dañarse.En esta misma línea, Wolf señaló que antes que las personas que planeen hacer un viaje, es preferible que controlan el estado del auto en general. Además, es importante ver en qué estado están las cubiertas para evitar el deslizamiento”.Por otro lado, el mecánico contó que el trabajo es intenso en esta época del año. “Por suerte, se mueve bastante. Al momento no hay faltante de repuestos de manera inmediato”.Al consultarle los precios, detalló que “un service completo que contempla fluidos y revisión de frenos tiene un valor de 180.000 pesos”. De todos modos, aclaró: “Todo depende de lo que uno le haga al auto, es muy importante prestarles atención a los vehículos para no quedarse en la ruta”