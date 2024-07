Escaneo de iris: “Entregan datos biométricos sin saber para qué se utilizarán”

De qué se trata el escaneo de iris

Días atrás en la capital entrerriana se realizó una convocatoria para que las personas se sometan a uny a cambio reciban una paga en criptomonedas. Este procedimiento generó dudas acerca de su legalidad y qué harían con los datos obtenidos.En este marco,consultó al director de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, Gabriel Ferro, para clarifique sobre esta empresa y cuál es el marco legal que se debe regir en estas situaciones.Cabe destacar que el proceso de escaneo de iris, está a cargo de la empresa WorldCoin. El mismo se realiza con una esfera llamada Orb, la cual tiene tres sensores y un infrarrojo. La persona debe mirar fijamente el sensor a una distancia que va entre los 20 y 30 centímetros, y el escaneo se completa en segundos. Previo a someterse al procedimiento, las personas deben registrarse en un aplicativo, proporcionando datos personales como su número de teléfono y un correo electrónico para resguardar información.En primer lugar, Ferro expresó que para el escaneo de iris “se necesita de una cámara especial que registran el iris del ojo, algo único en cada persona y que es como una huella dactilar”. Acto seguido, expresó que los datos obtenidos “presuntamente se almacena en la base de datos de una empresa, el tema es que no se sabe dónde está guardada y qué utilidad finalmente tendrá y que clase de seguro, protección tendrá dicha base de datos”.Al ser consultado si el escaneo de Iris es un procedimiento legal, señaló que “ es necesario aclarar que nuestras leyes son antiguas y por eso hay varias falencias, en principio no sería un delito dicho escaneo,Por otro lado, señaló que “desconocemos por completo donde está esa base de datos, algo que seguramente en este país no se encuentra, entonces repercute un riesgo porque si en un futuro un hacker accede a toda esta información la podría vender al mejor postor. Tal vez hoy, la información obtenida del escaneo de iris no tiene tanto uso, pero en un futuro seguramente que sí.”Acto seguido, Ferro explicó que en teoría la empresa Worldcoin, “utilizará toda la información recabada para el mundo de la criptomoneda y la web tres”. Acto seguido, puso de manifiesto que “la empresa plantea muchas cosas, como un pago universal pero nada está implementado”.“Podría estarse frente a un delito o darse un incumplimiento de las leyes en cuanto al almacenamiento de la información, pero en cuanto a la captura no se sabría”, amplió Ferro.En esta misma línea, expresó que “el gancho de esta empresa es entregar una cierta cantidad de criptomonedas a cambio de los datos, pero al momento tiene un valor variable en relación al dólar”. Y alertó a que las personas que se someten a este procedimiento “les entregan su identidad a alguien que no sabemos quién es ni qué va a hacer con eso. Se trata de un proceso muy delicado y peligroso”Finalmente, expresó que “la sociedad vive en un mundo muy superfluo y estamos entregando nuestros datos, permanentemente, para validad diversas acciones. Y estos datos no sabemos dónde quedan almacenados”.