Estafa escaneo iris: "La organizadora incumplió el contrato", dijo transportista

Unos 30 paranaenses fueron estafados por una mujer que los contactó a través de Facebook, ofreciéndoles dinero a cambio de someterse a un escaneo del iris en una clínica privada en Buenos Aires. Después de realizar el estudio, descubrieron que no recibirían el pago prometido ni tendrían transporte de regreso a Paraná, dejándolos varados en Zarate.y expresó: “El 12 de junio al mediodía me contactó esta chica y me pide presupuesto para ir a Buenos Aires. Una combi para 19 sale $850.000, no $700.000 como dijo. Como se le juntó más gente, me pidió otra combi. Le ofrecí por otros $850.000. Me confirmó las dos combis”.“Le pedí una seña de $300.000 para poder cargar combustible y salir con plata para hacer el viaje. Me dijo que no en ese momento. Averigüé y en Buenos Aires a todos los transportistas les pagan en Buenos Aires antes de salir de allá. De esta manera hicimos un contrato, yo especifiqué todo esto y se lo leí. Le dije que tenía que abonar el viaje en Zárate antes de volver a Paraná. Tenía que abonar antes de subir a los chicos a las combis porque si yo los subo, viajo y me quedo sin combustible en la ruta, yo tengo la obligación de traerlos a Paraná sea como sea. Ahora, si los chicos no suben a mis trafic, la única responsable es la organizadora del viaje, o sea, ella”, explicó.Remarcó que “ella no puede organizar viajes, no es idónea de un título, como una Tecnicatura en Turismo, ni Agente de Viajes, ni nada”.Contó que el día del viaje “fuimos, los dejamos en la entrada, ellos entraron y se hicieron ese estudio. Nos apartamos, a las 10 de la mañana nos dijo que ya estaban listos para regresar. Le dijimos que antes debía abonar. Nos dijo que pagaba al día siguiente. Le dijimos que no, porque no teníamos dinero para volver. Se bajó de la trafic y a los gritos dijo: `los choferes no nos quieren llevar´. Les preguntamos a los chicos si ella les había pagado y dijeron que no, le empezaron a reclamar. Ellos estuvieron toda la noche sin comer, esperando cobrar esos 25 mil pesos para poder comer algo en la estación de servicio”“Todos los colectivos, combis que fueron a Buenos Aires por el escaneo de ojos cobraron, la casualidad es que ella dice que no cobró, es muy raro. Los chicos se quedaron sin la plata. Como no pagaron el servicio la responsabilidad es de ella. Mi responsabilidad es arriba de la trafic, la de ella abajo, con el grupo que llevó. Ella firmó un contrato, no cumplió y paso a dar finalizado el viaje. Yo tengo que respetar horario de regreso”, agregó.Señaló que “la responsabilidad de lo que pasó es de ella. Si yo tengo un accidente y se lastima un chico yo soy el responsable. Si pasa algo dentro de la camioneta soy yo el responsable. Abajo es ella. No respetó el contrato. Yo todavía no la denuncié, ella dijo que sí”.Indicó que “los chicos que llevamos se portaron muy bien, no rompieron nada, no fumaron, se pusieron el cinturón y viajaron. Yo creo que todos no sabían a qué iban, sino que iban pensando en ese dinero que necesitaban y que iban a recibir. Son personas muy humildes, con falta de trabajo”.