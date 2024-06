Paranaenses denunciaron que fueron estafados en Buenos Aires con escaneo de iris

Unos 30 paranaenses denunciaron que fueron víctimas de una estafa en las últimas horas. Una mujer contactó por Facebook a estas personas y les ofreció dinero a cambio de llevarlos a Buenos Aires y que, en una clínica privada, se sometan a un, un estudio no invasivo y muy sencillo. Lamentablemente, todos fueron engañados y al momento se encuentran varados, buscando por sus propios medios cómo regresar a Paraná.dialogó con Mailen, quien contó que su esposo y su suegro fueron estafados y ahora se encuentran haciendo dedo para volver.Al ser consultada sobre cómo se concretó la estafa, relató que “ayer a la tardecita una mujer joven contactó a mi esposo y mi suegro por Facebook ofreciéndoles 25.000 pesos a cambio de ir a Buenos Aires a realizarse un sencillo estudio de la visión. Esta persona les dijo que además del dinero también tenían asegurado el viaje, ya que iban a ir y volver en una trafic”.Ante la tentadora propuesta, el esposo y suegro de Mailen, al igual que otras 28 personas, acordaron encontrarse en la madrugada de este jueves cerca de la Unidad Penal de Paraná para ir a Buenos Aires. Y efectivamente así fue, una combi llevó a todo el contingente hasta una clínica privada en dicha provincia y les hicieron el escaneo visual.“Una vez que le hicieron a todos el estudio, la joven que los había contactado les avisó que tenía el dinero para pagarles a cada uno, pero su cuenta estaba congelada, por lo cual no les podía transferir”, relató Mailen al sostener que tras ese momento, las 30 personas se enteraron que no tenían ningún transporte asegurado para volver, ya que la combi que los llevó los había abandonado. “Al parecer esta joven también lo estafó al chofer en dos millones de pesos y por eso se negó a traerlos de vuelta a Paraná”.Ante esta penosa situación, Mailen comentó que los 30 paranaenses decidieron volverse a dedo y desde horas del mediodía están caminando y parando en la ruta para que alguien los ayude. “La mayoría no tiene celular ni dinero, entonces no saben cómo volver. Todo fue una trampa”, aseveró al sostener que “decidieron separarse para tener más suerte al momento de hacer dedo en la ruta”.Este medio, conoció que en diversos grupos de Facebook ofrecen dinero a cambio de un “escaneo de iris” y cada publicación tiene una gran cantidad de comentarios, ya que en un principio la propuesta resulta tentadora y se llega a pagar hasta 30.000 pesos por el escaneo del iris.Grupos donde se ofrece este servicio: https://www.facebook.com/share/2mdFU454JSiACC82/ || https://www.facebook.com/share/p/2PKPyiVPEcSc2kdk/ Finalmente, Mailen lamentó todo lo ocurrido y agregó que “estas personas se provechan de la necesidad de la gente”. Además, informó que hasta el momento ninguno de los damnificados realizó la denuncia.