Causa de maltrato animal: "Hay probabilidades de que el imputado termine preso"

Paraná Pedirán prisión efectiva para el hombre que golpeó a un perro con un adoquín

El viernes próximo, se llevará a cabo la audiencia en el marco del Juicio Abreviado por el caso “Mateo”, el cachorro golpeado con un adoquín y lastimado con una botella de vidrio en la zona de calles Echagüe e Irigoyen, de la ciudad de Paraná, durante febrero de 2023.En ese sentido,dialogó con el abogado Fernando De Benedetto, quien manifestó: “Es muy difícil que un caso de maltrato animal llegue a la justicia, es decir, que no te archiven la denuncia. Primero hay que superar el escollo del archivo y después viene la parte del fiscal si quiere o no imputar. Afortunadamente, en términos procesales, Mateo fue gravemente golpeado con una botella de vidrio en la cabeza y después con un adoquín, en donde se salvó de milagro gracias a que las proteccionistas actuaron inmediatamente, ya que lo encontraron desangrándose en Echagüe e Irigoyen. A raíz de esto, nos presentamos como querellantes junto con ‘Mi Reino Por Un Caballo’”.Con respecto al agresor, sostuvo: “Es uno solo el imputado. Pruebas de video no hay porque en esa esquina no había cámaras, pero el Fiscal pudo hacer la reconstrucción del hecho con los aportes de la querella. Hay un testigo, que es una persona que estaba esperando el colectivo para ir a trabajar y vio absolutamente todo; fue quien radico la denuncia en primer lugar, luego nosotros la ampliamos, después la ONG se presentó como querellante para aportar más pruebas y poder controlar el proceso”.Por último, destacó: “Llegamos a esta instancia donde pediremos siete meses de prisión efectiva, en el cual la Ley 14.346 “Protección Penal de los Animales” establece penas de hasta un año. Es importante porque sería la primera vez en Entre Ríos, en donde una víctima no humana llega a un juicio y en el cual sus representantes piden la prisión efectiva. Hay muchas probabilidades de que efectivamente ocurra y que el imputado termine tras las rejas, ya que también cuenta con antecedentes penales”.