Más escuelas adhieren a la convocatoria "Ayudar hace bien"

"Ayudar hace bien" y bajo esta consigna, las escuelas de la ciudad de Paraná continúan sumándose a, la jornada solidaria que realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo, en beneficio de los hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.De cara a la 14º edición de la jornada solidaria, Escuela Privada Nº2 "Santa Ana" ubicada sobre Giménez de Pastorelli 753, se suma por primera vez a la convocatoria de ayudar a los que más lo necesitan."Es la primera vez que la escuela se suma a la campaña y estamos muy contentos de poder participar", confió a, la bibliotecaria María Alvana Galeano."Los chicos siempre se solidarizan porque se promueve este valor desde la escuela, y las familias también se suman colaborar", comentó, al tiempo que confesó que los estudiantes están "entusiasmados" por la convocatoria de Once por Todos."Siempre hace bien ponerse en el lugar del otro y colaborar en todo lo que sea necesario", destacó la bibliotecaria.La comunidad educativa de la Escuela Nº5 Manuel Belgrano, se suma un año más a la jornada solidaria. "Es el quinto año que vamos a participar, los chicos están esperando el momento en que le decimos que vamos a ser parte de Once Por Todos", dijo Viviana Pross.En tal sentido, recordó que el año pasado "trabajamos con los papás que donaron muchísimas cosas". Y en la escuela se realizó la selección y etiquetado de las donaciones.A la escuela Belgrano asisten 633 alumnos, entre el nivel inicial y primario."Todo el tiempo practicamos lo que es la solidaridad y ayudar el otro, el ponerse en el lugar del otro, y eso hace carne en ellos y en las familias. Por ahí no es donar lo que te sobra sino lo que el otro necesita, un paquete de pañales, medias, saber que al otro eso que están donando, le va a servir", reflexionó.Los beneficiarios deserán: el hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná; las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar; los Centros Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.