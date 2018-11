Las escuelas Santa Teresita y Santa Rafaela María serán parte de Once por Todos

"Siempre es posible ayudar"

"Ayudar hace bien" y bajo esta consigna, la Escuela Santa Teresita será nuevamente parte de la jornada solidaria Once por Todos que se desarrollará el próximo 8 de diciembre en Sala Mayo de la capital entrerriana, en beneficio de los hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.El director de la institución, Miguel Avatáneo, indicó que "nos sumamos una vez más a esta campaña. Ya es un hábito en nuestro complejo educativo estar siempre al servicio de los demás, de los que tienen alguna necesidad".Resaltó la "virtud que todas las familias que integran nuestra comunidad educativa están atentas para dar una mano y colaborar. Son los valores que nacen en la casa y en la escuela se fortalecen, de ser solidarios y ayudar al hermano que padece distintas necesidades, sean materiales, alimenticias o espirituales".Puso de relieve que todos los niveles del establecimiento se suman a este acontecimiento solidario. "Enviamos un comunicado para ir recepcionando todo lo que puedan ir acercando las familias", explicó."Los chicos están entusiasmados. Ellos expresan permanente alegría. Es lo que nos sostiene: esa alegría y esa iniciativa, porque son ellos los motores que van incentivando", expresó.Finalmente, destacó la colaboración de docentes y no docentes, porque "todos los días en la cartelera, el aula o la catequesis se incentiva a que colaboren".Los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán: el hospital "San Martín" de Paraná; el hospital materno infantil San Roque; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.La Escuela Privada Nº 221 "Santa Rafaela María" también se suma a estas 11 horas solidarias. Al respecto, la directora del establecimiento, Cecilia Cáceres contó que "nos hemos sumado con mucho gusto y agrado, a pesar de todas las necesidades que se viven en el barrio, siempre es bueno aportar desde lo que uno tiene para el que menos tiene y más lo necesita"."Estamos trabajando sobre la importancia de ser solidarios y de llevar el mensaje de la Madre Teresa que, entoncesque tiene menos y también es bueno. Además se siente bien en el corazón ser solidarios y colaborar", afirmó."Desde la necesidad que hay, siempre es posible ayudar, ése es el mensaje. Las familias colaboran desde lo que tienen y pueden, los invitamos a todos y desde la escuela vamos a trabajar por esto y estamos muy contentos", indicó la directora.La escuela Nº 221 está enclavada "en un barrio muy marginal, que tiene necesidades y hay mucha vulnerabilidad en un montón de situaciones, pero la institución hace su aporte desde lo educativo y enseña que es posible vivir de otra manera y ayudar es una de esas formas".Para finalizar, Cáceres expresó que "es la lucha constante de poder decir que hay un mañana mejor y que es posible vivir de otra manera, de una manera más cristiana, solidaria y más cooperativa. La idea es que todos nos sumemos para hacer un mañana mejor".