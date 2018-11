El CIC de Raíces Oeste se suma a Once por Todos: cómo colaborar

Ya está en marcha la 14º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.

"El comedor de la escuela Nº 43 necesita toda clase de utensillos"

Capacitación y gestión a través del CIC

Graciela Comas es cocinera de la escuela Nº 43. La institución educativa brinda a los chicos que concurren al lugar, tres comidas. A la escuela concurren 45 chicos, de jardín de infantes hasta sexto grado.Fue contundente al afirmar que necesitan en la escuela "toda clase de utensilios"."Nos faltan electrodomésticos. Vasos, utensilios hay, pero no alcanzan para todos. Las ollas ya están viejitas, no tenemos termotanque, es todo muy precario. Faltan manteles, cortinas. Nos vamos prestando los cuchillos, porque no cortan y no alcanzan", aseveró la trabajadora del comedor de la escuela.Raíces Oeste está a más de 40 kilómetros de la ciudad de Villaguay. Todo lo que el comedor necesita debe ser adquirido en la cabecera del departamento.Rosana integra un grupo, con el que ayudan en la escuela, en el CIC, en la capilla."Se necesita leche, azúcar cacao, alimentos, ventiladores, para que los chicos estén mejor", detalló respecto de las necesidades de la institución educativa.Al mismo tiempo, se refirió al nexo que constituye el CIC, para la comunidad. "Antes, si alguien cumplía años, había que festejarlo en la plaza o el galpón de la junta de gobierno. A partir del Centro, piden permiso para hacer un evento, un bautismo, un cumpleaños, una cena, en este lugar", afirmó.Allí cuentan con un costurero. "A la ropa que nos acercan, la ponemos en condiciones y se la donamos a la población", dijo.En Raíces Oeste, habitan unas 300 personas, entre este lugar y zonas rurales vecinas.Horacio Cepeda contó que realiza trabajos de soldadura, herrería. A través del CIC se capacitó y consiguió más herramientas. "Colaboro con la escuela, hago juegos, hamacas. Me conectaron con las autoridades y está surgiendo nuevas ideas", detalló.Natalia Londra, por su parte, hace artesanías en hilado y tejido de lana de oveja. "A través del CIC os ayudan en la gestión de materiales", manifestó.

"Hay muchas necesidades, pedimos que colaboren"

Juan Carlos es el presidente de Estación Raíces e integrante de la mesa de gestión. "Hay 11 juntas de gobierno en el departamento y los hemos invitado a que trabajen junto a nosotros. Aquel que se quiera sumar y traer la mayor cantidad de cosas para esta comunidad y las comunidades vecinas del departamento Villaguay, será todo bienvenido", indicó.Julio integra la mesa de gestión. "Todo lo que la comunidad, acerque, se recibirá con alegría. Hay muchas necesidades en esta zona. Pedimos que nos acerquen ropa, alimentos no perecederos, cocinas, heladera, ventialdores, botas de goma, pilotos, zapatillas".