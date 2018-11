Las escuelas y Once por Todos: "La solidaridad es fundamental"

"La solidaridad es fundamental"

enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande.En esta 14º edición y por segundo año consecutivo, la jornada solidaria sumará a las escuelas primarias de la ciudad para ayudarlas a continuar con sus roperos solidarios.Tal es el caso de la comunidad educativa de la Escuela Nº 96 "J. M. Estrada", donde los alumnos de 5º y 6º, junto a directivos, recibieron a las cámaras depara comentar las vivencias del año pasado y cómo se preparan para una nueva edición."El año pasado, recibimos las donaciones de, las que, porque además, pudimos entregar la ropa de adulto al hospital Pascual Palma y la de bebé fue llevada a Capilla Laurita Vicuña", detalló a, la vicedirectora de la institución educativa, Dora Maidana. "No nos quedamos con las cosas que no nos correspondían para la escuela", aclaró.En la oportunidad, comentó que, "las familias siguen llegando a la escuela, principalmente en invierno, buscando ropa para los integrantes de las familias, así que hemos multiplicado todo aquello que nos dieron el año pasado"."Las necesidades siguen siendo muchas.", sostuvo Maidana, al tiempo que indicó que desde la comunidad educativa necesitan,"La escuela es NINA, con lo cual, los chicos están entre 8 a 9 horas en la institución. Y en el área de Educación Física,", reveló al respecto.Cuando se le consultó a la directiva, qué significa la jornada solidaria de, ésta apuntó: "Es un día de congregación porque todos aunamos esfuerzos, no solo el personal de la escuela sino también, los papás y las familias. Todos los que participamos, el año pasado estuvimos en todas las instancias y fue totalmente gratificante.".Las escuelas Bazán y Bustos y Giachino comparten edificio y también necesidades. Y la necesidad más fundamental es el calzado para los chicos que, cuando llueve, no pueden ir a clases porque no tienen zapatillas."La escuela siempre ha participado de Once por Todos, no solo en la cuestión de recibir distintos elementos sino que también con el personal y los chicos que son solidarios con la acción", dijo el director de Bazán y Bustos. Y agregó: "Ya estamos hablando para que esta campaña de sus frutos dentro del establecimiento educativo"."En el marco de la enseñanza en valores, la solidaridad es fundamental y está presente en las asignaturas, destacó.Por otra parte, indicó que los chicos que asisten al establecimiento "tienen muchas carencias, principalmente lo que es el calzado, porque vienen de barrios muy alejados de la escuela y cuando llueve tienen serios problemas porque se les mojan las zapatillas y tienen un solo par. Por eso es tan importante conseguir calzado. También artículos de limpieza porque compartimos el edificio".En igual sentido, se expresó la directora de la escuela Giachino: "Estamos en un contexto de vulnerabilidad social y económica y se nos hace imprescindible la solidaridad de todos. En invierno los chicos no vienen a clases porque no tienen calzado y la colaboración es muy importante y Once por Todos nos da una mano muy grande".Desde la escuela Nº200 Soldados de Malvinas también se suman a Once por Todos. "Esta escuela está en una comunidad que tiene sus carencias pero no por eso deja de ser solidaria, cuando se necesita algo, la comunidad siempre dice presente, así que una vez más, acá estamos", indicaron las autoridades."Hoy al ingreso, una niña acercó dos mochilas para el ciclo lectivo del año que viene. Siempre que hay una necesidad, hay una comunidad que está dispuesta a ofrecer lo que puede", destacaron.Finalmente, remarcaron que desde las distintas áreas, "siempre se trabaja desde la solidaridad, al igual que la tolerancia y el respeto mutuo".Ya está en marcha la 14º edición de, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.Losserán: el hospital "San Martín" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.