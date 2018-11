Once por Todos 2018: El próximo martes se realiza la reunión informativa

Paraná Avanza la organización de una nueva edición de Once Por Todos

Reunión con vecinales

Pensar en el otro

Solidaridad y ayuda

Se puso en marcha la 14º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.Los beneficiarios de Once Por Todos 2018 serán: elOnce Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. Por eso, este martes 30 de octubre, se realizará la primera reunión informativa con las vecinales que participan.. Los organizadores de la jornada solidaria extendieron la invitación a todos sin distinción y todas las manos solidarias serán bienvenidas."Las manos que trabajan, los vecinos, comienzan a encontrarse bajo única consigna "Ayudar hace bien", señalaron los organizadores y agregaron: "concretaremos sueños, atenderemos algunas necesidades, en síntesis, seremos solidarios con quienes siempre habilitan el gesto de pensar en el otro desde su cotidianeidad. A ese destino nos encaminamos", remarcan.A la reunión, que tendrá lugar en el Salón del Centro de Panaderos, en calle Uruguay 249, a las 16, están convocadas las distintas vecinales, organizaciones, instituciones, clubes, entidades y quienes tengan interés de participar de una nueva edición de Once por Todos.Este año la jornada se realizará nuevamente el día 8 de Diciembre, de 12 a 23 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná; además en toda la ciudad habrá más de 70 plazas y clubes que serán puntos de donación.Cabe recordar que la fecha ha sido declarada por la ciudad de Paraná como "Día del Vecino Solidario"."Ayudar hace bien", es la consigna propuesta y que hicieron propia todos los que trabajan en la jornada solidaria.