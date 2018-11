Dar y recibir, los valores que impulsa la jornada solidaria de Once por Todos

"La solidaridad es una forma de educar"

Sociedad Los centros integradores comunitarios rurales se sumarán a Once por Todos

El año pasado, la comunidad educativa de la Escuela Nº 99 "María Reina Inmaculada" del barrio Maccarone de Paraná, fue beneficiaria de la jornada solidaria de; parte de las donaciones que fueron colectadas se entregaron a la institución educativa para que conforme su primer ropero solidario.Y es queenlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. Es por eso que en esta 14º edición, la escuela, en agradecimiento a lo recibido el año pasado, este 8 de diciembre será centro de recepción de donaciones."Esta comunidad educativa siempre participó a través de la colecta de algunas donaciones, y el año pasado nos tocó la experiencia desde el otro lado; recibimos muchas donaciones que se fueron repartiendo entre las familias de los alumnos. Y este año nos vamos a sumar de este lado y vamos a tratar de buscar algunas donaciones, como para devolver en algo, todo lo que recibimos el año pasado", explicó a, la directora de la institución educativa, Laura Landre.En la oportunidad, la directiva argumentó que sumarse a la jornada solidaria de cada 8 de diciembre, "es una manera de fortalecer los valores del compartir y el ayudar"."Los alumnos tienen en su escala de valores, esto de ayudar al otro, sea compañero o no, prestándoles cosas y tratando de solidarizarse con el otro. Los papás también, siempre acompañan y están de acuerdo con que cada uno de sus hijos sea una persona de bien y que tenga una escala de valores realmente necesaria", valoró al respecto.Alumnos de la escuela NINA "Marcelino Román" están felices de ser parte nuevamente de Once por Todos "porque es una forma de llegar a la familia, de que participen de esta jornada solidaria y que sea un éxito como siempre ayudando a todos los que necesitan", dijo Lorena, Vicedirectora del establecimiento.En tal sentido, afirmó que "la solidaridad es una forma de educar, de enseñar de ayudar al otro. Este año hemos hecho muchas campañas y nos sumamos a Once por Todos porque sabemos que hace bien"."Desde la escuela vamos a colaborar y poner nuestro granito de arena" para la jornada solidaria que tendrá lugar el 8 de Diciembre en la Sala Mayo de Puerto Nuevo.