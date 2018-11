Once por Todos, la jornada que enlaza necesidades y manos solidarias

Ya está en marcha la 14º edición de, la jornada de once horas solidarias donde se colectan donaciones para hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas.En esta oportunidad, la totalidad de las instituciones educativas que conforman el Complejo Escuela Hogar "Eva Perón" de Paraná será beneficiarios de la nueva edición de la jornada solidaria que se realizará este 8 de diciembre en Sala Mayo.Se trata de la Unidad Educativa Nº8 de nivel inicial, la Primaria Nº1 "Blas Pérez Colman", la secundaria Nº44 "Enrique Berduc", la nocturna primaria y secundaria Nº 157 "Alberto Gerchunoff" que cuenta con un jardín lúdico expresivo, la de Educación Integral Nº5 y el Centro de Educación Física Nº1."La Escuela Hogar está compuesta por un conjunto de instituciones que abarcan a una franja etaria muy amplia y que ofrece, no solo una propuesta pedagógica tradicional a través de una estructura ciclada, sino que además, históricamente ha sido muy valorada por la formación complementaria que tiene en relación a los talleres, una de sus propuestas más atractivas y abarcativas", destacó a, el coordinador pedagógico del Complejo, Lic. Laureano Retamoso.En la oportunidad, destacó que el complejo educativo "conjuga su mandato fundacional para brindar una propuesta integral de calidad a los niños que atraviesan situaciones de mucha vulnerabilidad, pero también dialoga con los cambios y las transformaciones sociales que nos invitan a pensarnos como instituciones, cuáles son las necesidades de hoy día y cómo retrabajamos la propuesta formativa para los estudiantes, para que puedan llevar adelante un proyecto de vida integral y no sesgado a la pobreza".Y en ese sentido, señaló que los chicos que asisten a la Escuela Hogar, necesitan de "calzado, vestimenta, productos de limpieza, útiles escolares, materiales y herramientas para los talleres".

"Compartir para aportar a los que menos tienen"

Sociedad Los centros integradores comunitarios rurales se sumarán a Once por Todos

enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande.Y en ese sentido es que la Escuela Privada Nº 116 "San Joaquín" de Paraná se sumó como centro de recepción de donaciones."Como escuela católica nos sumamos para ayudar en el sentido de la caridad que tratamos de inculcar a nuestros chicos, sobre todo ante esta situación tan complicada que vive el país, para fomentar esta idea de ayudar y compartir con lo que uno tiene a partir de los chicos para aportar a los que menos tienen y a los que están sufriendo", valoró ante, Juan, uno de los profesores.Asimismo, una de las docentes, Sabrina, animó que los estudiantes, "siempre se prestan a eventos solidarios, así que bienvenida esta propuesta tan buena"."Para ayudar a los que más necesitan", arengó uno de los alumnos.La institución educativa se ubica sobre calle Juan Garrigó 1113.