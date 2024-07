Robo y escándalo: Andrés Nara habló sobre el supuesto trío que terminó mal

El papá de Wanda y Zaira Nara dio su versión de los hechos y sentenció: "Cualquier cosa están diciendo".Andrés Nara quedó involucrado en un confuso episodio en las últimas horas y salió a aclarar la situación.Este martes en LAM (América TV), Yanina Latorre contó que el papá de Wanda y Zaira Nara contrató a una mujer para hacer un trío junto a su esposa, Alicia Barbasola, pero que la situación no terminó como esperaba."Van mucho a boliches y Alicia es linda. Las mujeres la siguen, parece que se la quieren levantar y al señor le empezó a calentar la situación. Y la actitud de Ali... cariñosa con las chicas, pero no quería arrancar", detalló la conductora."Andrés le empezó a hacer la cabeza, que vos no me querés porque si no, me darías el gusto. Muy manipulador. Esto llevó a que la pareja contratara a una chica", sumó. Sobre el conflicto, se explayó: "Empieza el jugueteo. En un momento, Alicia se empieza a sentir incómoda y acusa dolor de ovarios. La chica se desnuda y Ali dice 'no arranco'. Entonces Nara se enoja, raja a la piba y ellos se pelean".Tiempo después, acordaron repetir el encuentro, pero nuevamente salió mal: "Ellos llegan y la piba ya estaba en la puerta de su casa, había ido con su auto. Alicia no sabía qué hacer. Entran y Alicia dice que se le perdió el gato. Se ponen los tres a buscarlo. La chica se ofrece a salir por el portón a buscarlo, Alicia le alcanza el control remoto, le explica cómo abrir el portón y la piba se da a la fuga".. Él se sube endemoniado a la camioneta, sube Alicia, siguen a la piba, la encuentran, la interceptan, la baja de los pelos, la zamarrea y le dice a Alicia: ‘Llevala a casa y la encerramos ahí hasta que nos dé los dólares’", detalló Yanina."Quilombo de vecinos, policía, tengo las imágenes. Aparece el policía y le dice 'no te hagas el lobo que te llevo detenido’. A la piba la tantean un poco, la tocan, no encuentran los dólares, Andrés se calienta porque dicen que los tenía adentro de la ropa. La piba era policía también y Andrés queda casi privado de la libertad porque la quiso secuestrar", concluyó el relato.Tras el revuelo, Andrés Nara dialogó con Teleshow y dio su versión de los hechos: "Cualquier cosa están diciendo. Nada de lo que están diciendo es así. Pero bueno, es muy difícil de explicar, muy largo. Y yo estoy con otras cosas en la cabeza. La verdad que están hablando pavadas, porque encima tenemos el teléfono hackeado"."Sí hubo una situación de una clienta de Alicia de que me robó, tocó cosas que no tiene que tocar y yo la seguí y le dije que devuelva la plata", reconoció."Es muy largo y están mezclando con no sé qué parte sexual, bolu . . .es están hablando, así que nada que ver", concluyó el mediático. (Exitoína)