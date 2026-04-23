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Política Cambios en la conducción comunal

Renunció el presidente de una comuna entrerriana: los motivos de su decisión

La Comuna de Paraje Las Tunas informó la dimisión de Hugo Enrique Schinke, quien presentó su renuncia irrevocable. Se iniciará el proceso administrativo correspondiente para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento.

23 de Abril de 2026
Hugo Enrique Schinke
Hugo Enrique Schinke

La Comuna de Paraje Las Tunas informó la dimisión de Hugo Enrique Schinke, quien presentó su renuncia irrevocable. Se iniciará el proceso administrativo correspondiente para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento.

El presidente comunal de Paraje Las Tunas, Hugo Enrique Schinke, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos personales, según confirmó la propia Comuna a través de un comunicado oficial.

 

La decisión fue formalizada mediante una nota dirigida al Consejo Comunal, en la que el ahora exfuncionario expuso razones de carácter estrictamente personal para apartarse de sus funciones.

 

Desde la Comuna del departamento Paraná destacaron el trabajo desarrollado por Schinke durante su gestión, subrayando su compromiso con la comunidad y su aporte al bienestar de los vecinos a lo largo de su mandato.

Hugo Enrique Schinke / el comunicado de la Comuna de Paraje Las Tunas
Hugo Enrique Schinke / el comunicado de la Comuna de Paraje Las Tunas

Asimismo, se indicó que se pondrán en marcha los procedimientos administrativos correspondientes para garantizar la continuidad institucional. En ese sentido, se avanzará con el proceso formal de transición, que incluye la entrega de documentación y responsabilidades a las autoridades que continúen con la gestión.

 

En el comunicado, las autoridades remarcaron que el objetivo es asegurar el normal funcionamiento de la Comuna durante esta etapa, evitando interrupciones en los servicios y en la administración local.

 

Finalmente, se reafirmó el compromiso con la transparencia institucional y el respeto por los mecanismos legales vigentes, asegurando que la transición se llevará adelante conforme a lo establecido por la normativa.

Temas:

Hugo Enrique Schinke comuna entrerriana Paraje Las Tunas
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