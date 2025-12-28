 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política En el Mirador TEC, en Paraná

Presentarán este lunes el Registro Provincial de Economía del Conocimiento

Se presentará este lunes el Registro Provincial de Economía del Conocimiento. Se trata de un régimen que suma flexibilidad, menores requisitos y nuevos beneficios para las empresas entrerrianas.

28 de Diciembre de 2025
Economía del Conocimiento
Economía del Conocimiento Foto: Gobierno de Entre Ríos

Se presentará este lunes el Registro Provincial de Economía del Conocimiento. Se trata de un régimen que suma flexibilidad, menores requisitos y nuevos beneficios para las empresas entrerrianas.

Presentarán el Registro Provincial de Economía del Conocimiento, este lunes desde las 14 en el Mirador TEC, en Paraná. Se trata de un régimen que suma flexibilidad, menores requisitos y nuevos beneficios para las empresas entrerrianas.

 

Se prevé la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto al equipo técnico de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que conduce Walter Sione; representantes del sector privado; como de organismos académicos de la provincia.

 

La apertura del registro se efectiviza tras la reforma de la ley 10.985, concretada a partir del impulso del gobernador Rogelio Frigerio. Al subrayar la importancia de la iniciativa, el mandatario había fundamentado: "Trabajamos para multiplicar el número de empresas que se vean beneficiadas; queremos que esta norma sea un incentivo propio. Este gobierno tiene la firme decisión política de generar un ecosistema propicio para que las empresas que ya están puedan crecer y las que evalúen dónde radicarse o expandirse, nos elijan".

 

Las personas interesadas en participar pueden sumarse con inscripción previa a través de este link

Temas:

Economía del conocimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso