Paro general de la CGT el 10 de abril: UTA confirmó la adhesión de colectiveros

Colectiveros se suman al paro general. La Confederación General del Trabajo (CGT) recibió este jueves un apoyo fundamental para el paro general programado para el 10 de abril. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los colectiveros, anunció su adhesión a la medida de fuerza en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, expresó su firme postura al señalar que la inflación "no existe" según el oficialismo, pero la realidad de los trabajadores es otra.

"El Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios", sostuvo al confirmar la participación de su sindicato en el paro general.

El secretario gremial también destacó el ataque que, según su visión, está sufriendo la clase trabajadora por parte del Gobierno: "Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó.

La situación económica afecta gravemente a las familias, y Gusso lo ejemplificó con el dato de que "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".

CGT ratifica el paro y anuncia movilizaciones

El Consejo Directivo de la CGT ratificó este jueves la convocatoria a un paro general de 24 horas para el 10 de abril en protesta por las políticas económicas del Gobierno. La medida se enmarca dentro de un plan de lucha que incluirá movilizaciones que comenzarán el 9 de abril, a las 12 horas, con una marcha en apoyo a los jubilados. Este paro y las movilizaciones reclaman paritarias libres, un aumento de emergencia para los jubilados y la reactivación de la obra pública, entre otros puntos que afectan a la economía y bienestar de los trabajadores.

Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, destacó en conferencia de prensa: "Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a trabajadores y trabajadoras, que confirmamos que vamos a tomar una acción sindical de 36 horas. Comenzará con movilizaciones el 9 de abril a las 12 horas, y un paro el 10 de abril por 24 horas".

Además de la protesta programada para abril, Daer anunció que la CGT estará presente en la marcha del 24 de marzo, en conmemoración de la Memoria, Verdad y Justicia. "Nos sentimos parte de esa lucha por Memoria, Verdad y Justicia", afirmó.