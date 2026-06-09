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Política Junto a tropas de EE.UU

Milei viaja a Córdoba para presenciar ejercicios militares

El presidente Javier Milei visitará la provincia de Córdoba para presenciar el operativo de entrenamiento conjunto llamado "Daga Atlántica" entre las Fuerzas Armadas argentinas y tropas de operaciones especiales de Estados Unidos.

9 de Junio de 2026
Milei estará en Córdoba este miércoles
Milei estará en Córdoba este miércoles

El presidente Javier Milei visitará la provincia de Córdoba para presenciar el operativo de entrenamiento conjunto llamado "Daga Atlántica" entre las Fuerzas Armadas argentinas y tropas de operaciones especiales de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a la provincia de Córdoba para asistir a la etapa operativa del ejercicio militar conjunto con los Estados Unidos "Daga Atlántica". Estará acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe del Ejército, Carlos Presti.

 

La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional que fue debidamente autorizado por el Gobierno nacional, y contará con la destacada presencia de funcionarios argentinos y autoridades estadounidenses.

 

Este entrenamiento, que se desarrolla en distintas unidades militares de todo el país, tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa. Un nuevo gesto de alineamiento de parte de la gestión libertaria con la Casa Blanca.

 

A su vez, la Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

 

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

 

El economista, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro. (NA)

Temas:

Javier MIlei operativo Córdoba Fuerzas Armadas
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