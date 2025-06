Las repercusiones tras la aprobación de la ley que crea OSER: voces a favor y en contra

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves, luego de una sesión que se extendió por más de seis horas, la ley que establece la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto de la Obra Social de la Provincia (Iosper).

Diputados convirtió en ley proyecto de OSER - votación

Marcelo López, diputado de Juntos por el Cambio, explicó a Elonce que “como lo preveíamos y lo habíamos adelantado, el proyecto se aprobó. Es un proyecto que sí reunió los consensos en ambas cámaras, en el senado con el acompañamiento de dos miembros que no pertenecían al bloque del oficialismo provincial y aquí en Diputados con el acompañamiento de diputados que tampoco pertenecen a nuestro bloque. La iniciativa del gobernador ha tenido acompañamiento”.

“Llevamos absoluta tranquilidad a los trabajadores de la obra social y a sus familias. A su pedido el Senado incluyó un artículo específico que garantizaba la continuidad laboral de todos los trabajadores y los contratados, como el mantenimiento de su situación de revista. Era mentira que acá se venía a perseguir a los trabajadores y a echarlos. Tampoco se planteó privatizar la obra social, eso quedó demostrado con el reconocimiento de los legisladores de los distintos bloques. A los beneficiarios también les llevamos tranquilidad, OSER va a empezar a mejorar las prestaciones de salud que reciben los entrerrianos con el paso del tiempo. Esperamos tener una obra social de las mejores del país”.

Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados, indicó que “quiero destacar el nivel con el que se pudo debatir, fueron seis horas de debate con miradas opuestas en muchos casos. Sabíamos que era una sesión que iba a ser larga y de mucho debate. Destaco la responsabilidad con la que se trató esta ley, más allá de las miradas que tiene la oposición respecto a cómo se trató”.

“Está todo listo para que siga su curso el reglamento y estará en condiciones para pasar a la firma y ser reglamentada. El 11 finaliza la intervención y arranca una nueva forma de la obra social que compone a los entrerrianos. Estaríamos en condiciones de implementarla después de la intervención. Esta no fue una cuestión antojosa, había cosas que había que modificar, no había que emparchar y por supuesto que esto conlleva a que un gobierno tome decisiones y estamos en una determinación total de hacer las cosas que se deben hacer. Es un gobierno que escucha, de puertas abiertas”, dijo.

Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, fue el miembro informante. Destacó el tratamiento en comisiones, tanto en Senadores como en Diputados, con la participación de los gremios, prestadores, proveedores y otros sectores involucrados. Citando el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto, sostuvo que “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Además, mencionó otras situaciones que motivaron la intervención del IOSPER, como “precios injustificados en la adquisición de insumos médicos y deficiencias administrativas que impactaban directamente sobre las prestaciones de los afiliados”. Una vez concretada la intervención, dijo que “se encontraron otras irregularidades”, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis.

Luego, Gallay analizó el articulado del proyecto y valoró las incorporaciones realizadas en el Senado. “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.

Finalmente, resaltó que habrá un directorio reducido a cuatro miembros, de los cuales la mitad serán nombrados por los gremios; que se suma un consejo consultivo ad honorem con representación de los distintos agrupamientos; “se terminan los sueldos astronómicos y se incorpora una fiscalización robusta con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno designado por el oficialismo y otro por la oposición, lo que asegura una gestión plural y abierta y se garantiza la transparencia con la obligatoriedad de la publicidad de la información”.

Posteriormente, Gabriela Lena (JxER) expresó: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Más adelante, agregó: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.

En tanto, Laura Stratta (Más para Entre Ríos), manifestó que “no es necesaria una nueva ley” para lograr los objetivos que plantea el proyecto del Ejecutivo; rechazó la nueva conformación del directorio prevista, por reducir la participación de los representantes de los afiliados y “concentrar el poder en el gobierno de turno”, y propuso prorrogar la intervención. Cuestionó la gestión actual del Iosper por aumento de coseguros, entre otras situaciones. A la vez, dijo que “el dictamen tratado en el Senado no tenía las firmas reglamentarias”, al tiempo que consideró que hubo un “tratamiento exprés” en la Cámara de Diputados.

Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) fundamentó su oposición al proyecto, aunque consideró que “seguramente era necesaria una actualización” de la ley vigente. Entre otros puntos, dijo que la iniciativa implica “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) también manifestó objeciones a la propuesta del oficialismo, al tiempo que cuestionó la gestión llevada adelante por la intervención del IOSPER.

Víctor Sartori desde ATE, en tanto, indicó que “en esta sesión lamentable se terminó de consolidar la disolución del IOSPER y la creación de OSER. En el marco de la intersindical y de cada una de las agrupaciones en forma interna se analizará cómo continuar. Los análisis llegaban hasta este momento, pero de acá en adelante vamos a tener que establecer las planificaciones para recuperar la obra social de los trabajadores que hoy es arrebatada por esta ley. Queremos que vuelva a ser administrada por sus legítimos, que son los afiliados. La obra social es de los trabajadores”.

Nadia Burgos, por su parte, dijo que “estamos decepcionados una vez más, aunque no sorprendidos. Sabíamos que si Frigerio podía avanzar con esta mercantilización y privatización de IOSPER es gracias a sus cómplices que están dentro de las cámaras y fuera. Quedó demostrado que no les interesa la salud pública de los trabajadores, sino que buscan meter mano en un espacio independiente que era de los trabajadores. Acá no se perdió ninguna pelea, vamos a seguir defendiendo la salud de los trabajadores estatales y de todos los entrerrianos”. Elonce.com