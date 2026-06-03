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Política Nueva movilización nacional

Fabián Rogel llamó a fortalecer el compromiso contra la violencia de género

En el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, el diputado Fabián Rogel advirtió que la violencia de género sigue presente y reclamó un compromiso permanente para erradicarla.

3 de Junio de 2026
Fabián Rogel.
Fabián Rogel. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, el diputado Fabián Rogel advirtió que la violencia de género sigue presente y reclamó un compromiso permanente para erradicarla.

La violencia de género volvió a ser eje de reflexión ante una nueva convocatoria nacional bajo la consigna “Ni Una Menos”. En ese contexto, el diputado provincial Fabián Rogel difundió un comunicado en el que destacó la importancia de sostener el reclamo más allá de las movilizaciones y avanzar hacia una sociedad libre de violencia.

 

El legislador señaló que, aunque en algunos períodos las estadísticas puedan mostrar una disminución de casos, la problemática continúa presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Asimismo, sostuvo que persisten prácticas vinculadas a una cultura machista que todavía no ha sido erradicada en Argentina.

 

Rogel remarcó que esta realidad también se refleja en espacios institucionales, sociales y políticos, por lo que consideró necesario reforzar las acciones de prevención y concientización.

 

Un reclamo que debe sostenerse

 

En su mensaje, el diputado afirmó que los hechos de violencia extrema siguen conmocionando a la sociedad y mencionó como ejemplo el reciente crimen de una adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.

 

Según expresó, estos casos obligan a la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de profundizar las políticas y herramientas destinadas a prevenir la violencia.

 

Finalmente, Rogel sostuvo que “Ni Una Menos” no debe transformarse únicamente en una consigna anual, sino en un compromiso permanente para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

Temas:

Ni una Menos Violencia de género
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