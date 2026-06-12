Elecciones en SOEVER: dos listas se disputan la conducción del sindicato de los viales

REDACCIÓN ELONCE
Con dos listas en competencia, los afiliados de Soever participan este viernes de las elecciones para renovar autoridades, supo Elonce. Cerca de 2.000 trabajadores están habilitados para votar en distintas seccionales de la provincia.
Los trabajadores viales de Entre Ríos participan este viernes de una histórica jornada electoral para definir quiénes conducirán el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) durante los próximos cuatro años. La elección se desarrolla en la sede central ubicada en la intersección de Andrés Pazos y San Juan, además de las distintas seccionales distribuidas en el territorio provincial.
Tras los 40 años de conducción de Juan Carlos Lallana, en esta oportunidad compiten dos listas: la Celeste y Blanca, que representa al oficialismo, y la Lista Naranja, que se presentó como alternativa opositora. Cerca de 1.995 afiliados están habilitados para emitir su voto en las 20 seccionales de la provincia y en tres mesas instaladas en la capital entrerriana.
Uno de los candidatos es Ariel Landra, representante de la Lista Celeste y Blanca, quien destacó a Elonce la importancia de la jornada democrática dentro de la organización gremial. “Los trabajadores tenemos que elegir las autoridades de nuestro sindicato”, expresó, y remarcó que el resultado dependerá de “la voluntad de los trabajadores”.
Participación y expectativas
Landra señaló que el proceso electoral reviste un carácter especial debido a que se produce tras una extensa etapa de conducción sindical. “Es un momento histórico para nosotros”, afirmó, al tiempo que valoró la participación de los afiliados en un contexto que calificó como complejo para los trabajadores.
Asimismo, sostuvo que la existencia de una lista opositora fortalece el funcionamiento democrático de la institución. “Cuando hay oposición siempre es importante porque por ahí marcan algunas cuestiones que a nosotros nos hacen rever alguna situación”, consideró. "Todos tenemos la oportunidad de presentarnos a elecciones, someternos a votación y los trabajadores tienen también, cada cuatro años, la posibilidad de elegir a sus representantes", opinó.
El dirigente también convocó a los afiliados a participar de la elección y destacó que los trabajadores tienen la posibilidad de elegir periódicamente a quienes serán sus representantes. Según explicó, los primeros resultados comenzarían a conocerse una vez finalizado el escrutinio, previsto para después de las 18.
La propuesta de la oposición
Por su parte, Federico Colominas, candidato a secretario general por la Lista Naranja, expresó a Elonce su satisfacción por la concurrencia registrada durante la jornada y aseguró que los afiliados esperaban esta instancia para manifestarse a través de las urnas.
El dirigente sostuvo que la propuesta opositora busca impulsar nuevas discusiones dentro del gremio. “Tenemos la idea de empezar a dar las discusiones que realmente tiene que dar nuestro sindicato”, señaló.
Entre los principales ejes mencionó la defensa de las fuentes laborales, la discusión salarial y el acompañamiento a los trabajadores ante las dificultades vinculadas a la cobertura de salud. Además, planteó la necesidad de construir “un sindicato cercano”, en contacto permanente con los afiliados de toda la provincia.
Mientras avanzaba la votación, ambas listas coincidieron en destacar la normalidad con la que se desarrolló el proceso electoral y aguardaban el cierre de los comicios para comenzar el recuento de votos que definirá la nueva conducción gremial.