El intendente Díaz Chaves criticó a Nación y Provincia: “gobiernan con la plata de los municipios”

El intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Cháves, se refirió al documento de la Liga de Intendentes Justicialistas difundido días atrás con reclamos a los gobiernos nacional y provincial, y lanzó fuertes críticas por la falta de recursos para los municipios. “Tenemos problemas que nos tiran por la cabeza la nación y la provincia y ellos, siguen jugando a tener superávit fiscal”.

“Estamos asistiendo al mayor desfinanciamiento de la historia porque nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas que el gobierno provincial ha dejado de hacer porque no tiene los recursos o porque los tiene y no los vuelca como corresponde, y que además nos tenemos que hacer cargo de cuestiones como son la educación, la salud, la seguridad, el mantenimiento de los caminos rurales que son competencia exclusiva del gobierno provincial”, manifestó.

“Cuando cierra la oficina de ATER como nos pasó en Aldea San Antonio, la gente viene y nos golpea a nosotros; cuando cierran el correo, la gente viene y nos golpea a nosotros a ver qué acciones vamos a tomar”, dijo previamente.

En esa línea, Díaz Cháves sostuvo: “Cuando uno escucha al gobernador decir que tiene no sé cuántos miles de millones de superávit, yo lo invitaría a recorrer los municipios y vea cómo nosotros trabajamos con los docentes pagándole el combustible para que vengan a dar clases, el combustible para que patrulle la policía; las cámaras de seguridad son todas municipales. Con el centro de salud si nosotros no aportamos, abren de 8 a 12. Los caminos rurales ni hablar: manifiestan que al impuesto inmobiliario rural lo van a trasladar en un 100% a Vialidad y no se ve ninguna mejora. Acá no hay una máquina de Vialidad que pase hace mucho tiempo”.

“Todos esos eslóganes, esas frases hechas, esos videos para Instagram son buenísimos para los me gusta y para retroalimentarse pero la realidad los pasa por arriba”.

“No están gobernando sin plata; están gobernando con la plata de los municipios. Podés levantar el teléfono de cualquier intendente de la provincia y te va a contar que nos encargamos del mantenimiento de las escuelas, aportamos el combustible para que los docentes vayan a dar clases. Por supuesto que debe haber intendentes que nos se involucran con esta problemática, le sacan el cuerpo y después que pase lo que tenga que pasar. No es nuestro caso, que pretendemos que todo medianamente funcione”, aseveró.

Y agregó: “Eso sumado a que el gobierno nacional dejó de hacer obra pública y los municipios nos tenemos que encargar también de hacer la obra pública”.

l intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Cháves.

Más adelante, ejemplificó: “En Aldea San Antonio nos dieron de baja 37 viviendas que ya estaban licitadas y adjudicadas con financiamiento nacional, y ahora lo que tenemos que hacer nosotros porque la demanda continúa, es pensar un programa menor en escala de viviendas municipales”.

“Va a llegar un momento en que los municipios no vamos a poder dar respuesta a un montón de cuestiones y ahí la sociedad verá cómo su calidad de vida se va deteriorando poco a poco”, expresó.

“Nosotros no tenemos más que levantar la voz, hacer este tipo de documentos, decir que estamos los intendentes haciéndonos cargo de todo lo que tiene que hacerse cargo la provincia y la nación”.

“Lo que tenemos son todos problemas que nos tiran por la cabeza la nación y la provincia y ellos siguen recaudando, jugando a tener superávit fiscal. La realidad nos está pasando por arriba”.