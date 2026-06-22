Difundieron los antecedentes de los postulantes para conducir el CGE

El Senado puso a consideración pública los antecedentes de Carlos Cuenca, propuesto para presidir el Consejo General de Educación, y de Gustavo Blanc, Damián Schmidt y Mónica Masetto, postulados como vocales del organismo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de Entre Ríos publicó los antecedentes personales, académicos y laborales de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la conducción del Consejo General de Educación (CGE).
La medida forma parte del procedimiento previsto por el Reglamento del Senado para el otorgamiento de acuerdos constitucionales y tiene como finalidad permitir que ciudadanos y organizaciones presenten observaciones fundadas respecto de las calidades y méritos de los postulantes.
La publicación comprende a Carlos Fabricio Cuenca, propuesto para ser nombrado Director General de Escuelas de la Provincia y presidente del Consejo General de Educación, además de Gustavo Luis Blanc, Damián Enrique Schmidt y Mónica Soledad Masetto, postulados para ocupar vocalías en el organismo.
Los antecedentes de Carlos Cuenca
Carlos Fabricio Cuenca nació en Paraná el 14 de julio de 1988. Fue propuesto para desempeñarse como Director General de Escuelas de la Provincia de Entre Ríos y presidente del Consejo General de Educación.
Títulos académicos
"Contador Público Nacional – Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias Económicas, finalización en febrero de 2012."
"Docencia Universitaria – Universidad de Buenos Aires (UBA), año de finalización 2015."
"Especialización en Posgrado de Contabilidad y Auditoría – Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), abril de 2012 – Actualidad."
Antecedentes laborales
"Presidente del Consejo General de Educación (CGE), Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, diciembre de 2025 hasta la actualidad."
"Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), diciembre de 2024 – diciembre de 2028."
"Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), diciembre de 2020 – diciembre de 2024."
"Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), diciembre de 2020."
Congresos, jornadas, cursos y seminarios
"Planificación y Diseño de Aulas Virtuales – Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) – Año 2018."
"Curso de Posgrado en Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano – Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) – Año 2015."
"Idioma: Inglés (nivel intermedio)."
Los antecedentes de Gustavo Blanc
Gustavo Luis Blanc fue propuesto para ocupar una vocalía en el Consejo General de Educación.
Títulos académicos
"Profesor en Historia y Formación Cívica – IES Victoria Ocampo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos"
Antecedentes laborales
"Desde 2005 - Delegado de Escuela y Congresal de AGMER, Departamento Uruguay."
"Entre 2010 y 2017, Secretario General de la Seccional Uruguay de AGMER."
"Miembro paritario suplente en la Paritaria en Condiciones Laborales en los años 2022 y 2023."
"Actualmente, Vocal representante de las y los trabajadores de la Educación en el CGE – AGMER."
"Febrero de 1997 - Isla del Cerrito (Provincia del Chaco) - Profesor de Historia y Formación Cívica y Ciudadana."
Los antecedentes de Damián Schmidt
Damián Enrique Schmidt nació en Paraná y fue propuesto para ocupar una vocalía del CGE.
Títulos académicos
"Especialista en Educación – Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, UADER, 2021 – 2025."
"Licenciado en Educación – Universidad Empresarial Siglo 21, 2013 – 2017."
"Profesor en Matemática – Facultad de Ciencia y Tecnología, UADER, 2002 – 2005."
"Diplomatura Superior Universitaria en Neurociencia Aplicada al Ámbito Socioeducativo – Universidad Abierta Interamericana, 2021."
Antecedentes laborales
La publicación oficial destaca su experiencia en gestión pública y docencia, incluyendo funciones en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón, la Dirección Departamental de Escuelas Paraná, la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER y diversos establecimientos educativos de nivel secundario y superior. Además, registra una antigüedad docente de 20 años y 5 meses.
Congresos, jornadas, cursos y seminarios
"Datos e Información Educativa: Su uso para la toma de decisiones en el ámbito institucional" (2022).
"Matemática y Robótica con Orientación en proyectos de ABP ciclo superior" (2024).
"La convivencia en las organizaciones" (2012). "Una mirada formativa de la evaluación en las propuestas de enseñanza" (2023).
"Encuentro Regional de Profesores de Práctica Profesional y Didáctica de Profesorados de Matemática" (2006).
Los antecedentes de Mónica Masetto
Mónica Soledad Masetto fue propuesta para integrar el cuerpo de vocales del Consejo General de Educación.
Títulos académicos
"Profesora de Enseñanza Primaria."
"Bachiller Auxiliar en Administración."
"Diplomatura Superior en Atención al Fracaso Escolar: Estrategias para el Cuidado y la Mejora de las Trayectorias Escolares de los Alumnos."
Antecedentes laborales
"Directora Departamental de Escuelas por el Departamento Federación, por Res. Nº 0455/2018 (período 2018 – 2020)."
"Directora Departamental de Escuelas por el Departamento Federación, por Res. Nº 0027/2019 (período 2020 – 2022)."
"Vocal de Jurado de Concursos del CGE, por Res. Nº 0005/2024 CGE (período 2024 – 2027)."
"Registra una trayectoria escolar en Nivel Primario, Secundario y ESJA, con 24 años y 11 meses de servicio."
Congresos, jornadas, cursos y seminarios
"Programa de Formación Continua de Alta Dirección Pública en Derechos Humanos."
"Especialización para Docentes en Tutorías y Espacios Opcionales."
"Componente Formación Docente Situada, Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela."
"Jornada Departamental Protocolo Interinstitucional de Actuación de Casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos."
"Legislación Escolar, Protocolos, Roles y Funciones del Docente."
Reconocimientos
"Reconocimiento como Directora Departamental de Escuelas de Federación en dedicación presentada en beneficio de la Comunidad Escolar, otorgado por el Centro de la Tercera Edad, 2018."
"Reconocimiento como Directora Departamental de Escuelas de Federación por Solidaridad Activa, otorgado por el Club de Leones del Dpto. Federación."