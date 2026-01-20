Avanza la sistematización del arroyo Colorado en barrio Mariano Moreno

REDACCIÓN ELONCE
Las obras de sistematización del arroyo Colorado en barrio Mariano Moreno avanzan con la canalización y estabilización de las márgenes para prevenir nuevos desprendimientos, según indicó el secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná.
En barrio Mariano Moreno, ubicado en inmediaciones del arroyo Colorado, continúan los trabajos para estabilizar las márgenes del arroyo y evitar futuros desprendimientos que podrían afectar tanto la infraestructura urbana como las viviendas cercanas.
Eduardo Lorefice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, brindó detalles a Elonce sobre los avances y la magnitud de la obra. "Estamos continuando con los trabajos en este sector del arroyo Colorado vinculados a los desprendimientos de barranca que hubo el año pasado", aseguró. Las tareas, que habían comenzado como paliativas, ahora se están llevando a cabo con un presupuesto destinado para 2026, marcando el inicio de una “solución definitiva”.
La obra de sistematización
La obra, que se desarrollará en varias etapas, incluye la canalización del arroyo y la estabilización de las márgenes afectadas. "La tarea fundamental es la de sistematización del arroyo. Es una canalización de hormigón de 10 metros de ancho y paredes de 3 metros de alto que, en definitiva, va a ser el soporte para estabilizar las márgenes", detalló el funcionario. Además, se proyecta la construcción de terrazas en distintos puntos para reforzar la estabilidad de la barranca, donde anteriormente se habían registrado desmoronamientos.
Con una intervención de aproximadamente 180 metros de largo, la obra abarca no solo la canalización sino también la construcción de desagües pluviales que evitarán la erosión provocada por el agua de lluvia, según Lorefice. La obra, que está proyectada en varias fases, requiere una inversión significativa, calculándose que la obra completa superará los 6.000 millones de pesos.
Un avance significativo, pero con desafíos por delante
Actualmente, los trabajos paliativos realizados el año pasado están ayudando a contener la situación, pero la intervención concreta es esencial para garantizar la seguridad del barrio. "Hoy está contenida un poco por los trabajos paliativos, pero con estas tareas vamos a generar una primera etapa de una solución definitiva", comentó.
El plazo para concluir esta primera fase es de aproximadamente seis meses, por lo que se espera que para mediados de 2026, las obras estén finalizadas. En cuanto a las viviendas cercanas al arroyo, algunas han sufrido daños importantes debido a los deslizamientos de tierra. "Hay algunas que están muy afectadas, que tienen problemas serios, como viviendas que han sufrido desmoronamientos, caídas hacia el cauce del arroyo", explicó Lorefice.
Trabajo conjunto con los vecinos y la seguridad en el futuro
Una de las prioridades del proyecto es asistir a los vecinos afectados, trabajando de manera conjunta para identificar los casos más críticos. Lorefice destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno y la comunidad para gestionar las dificultades de cada hogar afectado. "Estamos trabajando con los vecinos para ver cómo podemos ir asistiendo en cada caso, individualizando cuáles son las viviendas más o menos afectadas", finalizó el secretario de Planificación.