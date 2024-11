Argentina firmó acuerdo con Brasil para exportar gas de Vaca Muerta

En el marco de la Cumbre del G20, los gobiernos de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de entendimiento para permitir que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil. Se detalla que el acuerdo prevé una exportación de 30 millones de metros cúbicos de gas natural al día a partir de 2025, volumen similar al que Brasil solía importar de Bolivia.

El memorando fue firmado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y su homólogo brasileño, Alexandre Silveira, durante una reunión bilateral en Río de Janeiro, donde se lleva a cabo la cumbre global. El acuerdo establece las bases para desarrollar la infraestructura necesaria para la exportación del gas argentino a Brasil. Silveira destacó la importancia del acuerdo, señalando que es una “demostración inequívoca” de que, más allá de las diferencias políticas, debe existir un diálogo constante entre ambos países.

Exportaciones a Brasil comenzarán en 2025

A partir de 2025, Argentina comenzará a exportar 2 millones de metros cúbicos de gas diarios a Brasil, y se establecerán reuniones periódicas entre representantes de ambos países para evaluar las alternativas que permitan alcanzar los 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en los próximos cinco años.

Para la exportación inicial, se utilizará el gasoducto Bolivia-Argentina, que fue construido originalmente para importar gas de Bolivia. Este gasoducto se modificará para permitir el flujo de gas desde Argentina hacia Bolivia, y desde allí se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol, un gasoducto que conecta ambos países y que fue construido en los años 90.

Además, se están analizando otras posibles conexiones, como la Argentina-Río Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.

Impulso para la reindustrialización de Brasil

En un mensaje a través de su cuenta en X, el ministro brasileño Silveira destacó que este acuerdo tiene como objetivo aumentar la oferta de gas en Brasil, lo que permitiría reducir los precios de la energía. “Necesitamos tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen disponible para disminuir los precios y, así, reindustrializar Brasil, generando más oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

Tensión en la relación entre Lula y Milei

El acuerdo se firma en un momento en que la relación entre los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, sigue siendo objeto de atención. A pesar del acuerdo firmado, el encuentro entre ambos mandatarios en el inicio de la cumbre estuvo marcado por un saludo frío, con un apretón de manos formal. Posteriormente, ambos se fotografiaron junto a sus respectivas familias: Karina Milei, hermana del presidente argentino, y Janja, esposa del presidente brasileño. (Con información de Ámbito)