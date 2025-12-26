Un auto se incrustó contra una casa en Paraná: “De milagro no nos pasó nada”, aseguró la damnificada

Choque contra una vivienda en la previa de Nochebuena en Paraná

Un violento siniestro vial se registró en la previa de la Nochebuena en Paraná, cuando un vehículo utilitario de la marca Fiat perdió el control mientras circulaba por la vía pública y terminó incrustado contra el frente de una vivienda. El impacto provocó importantes daños materiales en la estructura de la casa.

El hecho ocurrió minutos antes de las 22 del jueves en la intersección de avenida Ramírez y calle Santos Domínguez, donde, por causas que se encontraban bajo investigación, el conductor del rodado no logró mantener el dominio del vehículo y colisionó de lleno contra la vivienda.

La dueña de la casa dialogó con Elonce y relató los momentos de tensión que se vivieron tras el impacto. “De milagro no nos pasó nada, porque los daños materiales tienen arreglo. Lo demás no”, expresó.

La mujer contó que se encontraba en el interior de la vivienda junto a otros familiares cuando ocurrió el siniestro. “Estábamos sentados acá, subimos y escuchamos un tremendo impacto; cuando bajamos, estaba el coche metido”, describió.

Auto perdió el control y chocó contra el frente de una casa en Paraná (foto Elonce)

“No podíamos abrir la puerta y quedamos atrapados”, indicó.

En relación al conductor del vehículo, la vecina sostuvo que “parecía estar alcoholizado”, y agregó que fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a las fuerzas de seguridad. “Los vecinos llamaron a la Policía”, señaló.

Si bien no se registraron personas lesionadas, la propietaria manifestó su preocupación por los daños ocasionados en la vivienda y el costo que implicará la reparación. “Hace 30 años que vivimos en el lugar y nunca había pasado una situación similar”, afirmó.

Un auto perdió el control y terminó dentro de una casa (foto Elonce)

Asimismo, remarcó que se trata de una zona con tránsito constante. “Sobre avenida Ramírez hay mucho tránsito, pero nunca habíamos tenido un problema”, concluyó.