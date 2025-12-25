Video: un vehículo se incrustó contra una vivienda en Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El conductor de un vehículo utilitario perdió el control y terminó incrustado contra el frente de una vivienda tras un violento siniestro vial. El hecho ocurrió en la intersección de calle Santos Domínguez y avenida Ramírez de Paraná, donde se registraron importantes daños materiales.

25 de Diciembre de 2025
El conductor de un vehículo utilitario perdió el control y terminó incrustado contra el frente de una vivienda tras un violento siniestro vial. El hecho ocurrió en la intersección de calle Santos Domínguez y avenida Ramírez de Paraná, donde se registraron importantes daños materiales.

Un violento siniestro vial se registró cuando un vehículo utilitario de la marca Fiat se incrustó contra una vivienda, luego de perder el control mientras circulaba por la vía pública. El impacto provocó importantes daños materiales.

 

El hecho ocurrió en la intersección de calle Santos Domínguez y avenida Ramírez, cuando, por causas que se investigaban, el conductor del rodado no logró mantener el dominio del vehículo y terminó colisionando de lleno contra el frente de una casa.

 

Tras el impacto, parte de la estructura de la vivienda resultó afectada. Vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados y evaluar la situación.

Avenida Ramírez
