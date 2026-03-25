La Municipalidad abrió la convocatoria al Taller de Canto Comunitario

El Municipio de Paraná, a través del programa Todas las Voces, abrió la convocatoria al Taller de Canto Comunitario, en el marco de sus 30 años de trayectoria. La inscripción permanece abierta hasta el 29 de marzo.
La propuesta se desarrollará los miércoles de 19:30 a 21:30 horas en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), y dará inicio el lunes 1º de abril.
La inscripción permanecerá abierta hasta el domingo 29 de marzo. Las personas interesadas pueden consultar requisitos y completar el siguiente formulario.