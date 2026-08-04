Recetas dulces de La Cocina del Once: tiramisú, Chajá y bombones para disfrutar

Las recetas dulces de La Cocina del Once volvieron a ser protagonistas con tres opciones para preparar en casa. El chef Sebastián Celecia elaboró un tiramisú express, el tradicional postre Chajá y bombones de naranja, chocolate, almendras y coco.
Las recetas dulces de La Cocina del Once fueron protagonistas de una nueva edición del tradicional ciclo gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecia, el programa presentó tres preparaciones pensadas para quienes disfrutan de la pastelería casera.
Como ocurre en cada emisión, el espacio combinó la cocina en vivo con consejos prácticos y técnicas sencillas para facilitar las elaboraciones. La propuesta apuntó a que cada receta pueda reproducirse en el hogar, incluso sin contar con experiencia previa en pastelería.
En esta oportunidad, el menú reunió tres alternativas diferentes: un tiramisú express, un clásico postre Chajá y bombones de naranja, chocolate, almendras y coco. Cada preparación presentó distintos niveles de elaboración y sabores para compartir en familia.
Tiramisú express
La primera receta necesitó dos paquetes de vainillas, un pote de queso crema, un pote de crema de leche, 200 gramos de azúcar impalpable, una taza de café frío, una cucharadita de esencia de vainilla y cacao amargo.
Para comenzar, se batió la crema de leche hasta que tomó cuerpo. Por separado, se mezclaron el queso crema, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Luego se incorporó la crema batida mediante movimientos envolventes para mantener una textura aireada.
Las vainillas se humedecieron rápidamente en el café frío y se acomodaron formando una primera capa. Se cubrieron con parte de la crema y se repitió el procedimiento. Finalmente, se espolvoreó cacao amargo y el tiramisú se llevó a la heladera durante dos horas antes de servir.
El clásico postre Chajá
El segundo desafío fue el postre Chajá, para el cual se elaboraron merenguitos con tres claras, unas gotas de jugo de limón, 100 gramos de azúcar blanca y 100 gramos de azúcar impalpable. Las claras se batieron con el limón, se incorporaron gradualmente ambos tipos de azúcar y los merengues se cocinaron a baja temperatura hasta quedar secos.
Para el bizcocho se utilizaron seis huevos, 180 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 180 gramos de harina 0000 y 30 gramos de manteca sin sal. Los huevos se batieron con el azúcar y la vainilla hasta alcanzar punto letra. Después se agregó la harina tamizada con movimientos envolventes y, finalmente, la manteca derretida. La cocción se realizó a 170 °C.
La crema chantilly se preparó con 800 mililitros de crema de leche, 80 gramos de azúcar impalpable, esencia de vainilla y, opcionalmente, 40 gramos de leche en polvo. Para el armado, el bizcocho se cortó en capas y se intercaló con chantilly, duraznos y merenguitos, además de dulce de leche de manera opcional. El postre necesitó cuatro horas de refrigeración antes de servir.
Bombones de naranja, chocolate, almendras y coco
La tercera propuesta tuvo como protagonistas los sabores cítricos y el chocolate. Los bombones se prepararon con 150 centímetros cúbicos de jugo de naranja, 150 gramos de chocolate blanco para modelar, 150 gramos de coco rallado y 100 gramos de almendras molidas.
Primero se calentó el jugo de naranja sin llegar al hervor y se volcó sobre el chocolate blanco. Después de unos minutos de reposo, ambos ingredientes se mezclaron hasta conseguir una preparación homogénea. A continuación, se incorporaron el coco rallado y las almendras molidas.
La mezcla permaneció dos horas en la heladera para adquirir consistencia. Luego se formaron pequeñas bolitas con las manos, se bañaron con chocolate cobertura derretido y volvieron a refrigerarse durante algunos minutos. Así quedaron listas las tres recetas dulces presentadas en una nueva edición de La Cocina del Once.