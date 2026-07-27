La Cocina del Once: tres recetas con carne de cerdo y productos entrerrianos para hacer en casa

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió a ofrecer un menú completo con recetas fáciles y productos regionales. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco preparó una entrada, un plato principal y un postre en vivo durante el programa de Elonce.
La Cocina del Once tuvo una nueva edición este lunes con una propuesta que combinó gastronomía, actualidad y productos regionales en la pantalla de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional espacio del mediodía presentó un menú de tres pasos pensado para que los televidentes puedan recrearlo fácilmente en sus hogares.
En esta oportunidad, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un menú con la carne de cerdo como protagonista y productos entrerrianos de Granalier. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal de inspiración oriental y un postre ideal para los amantes de los sabores dulces.
Las recetas buscaron resaltar ingredientes tradicionales mediante preparaciones sencillas, con técnicas accesibles para quienes disfrutan de cocinar en casa.
Entrada: medialunas de jamón y queso
La primera preparación consistió en unas medialunas de jamón y queso elaboradas con pocos ingredientes.
Ingredientes
1 tapa de tarta hojaldrada 40 gramos de manteca 250 gramos de queso barra 250 gramos de jamón cocido Granalier.
Preparación
Extender la tapa de tarta y pincelarla con manteca derretida. Distribuir el jamón y el queso, cubrir con otra tapa de masa y cortar en 16 triángulos. Enrollar cada porción dándole forma de medialuna y cocinar en horno precalentado a 180 grados hasta que estén doradas.
Plato principal: carré de cerdo al estilo oriental
Como plato principal, Rodríguez Vivanco preparó un carré de cerdo con salsa oriental acompañado por tempura de cebolla y brócoli.
Ingredientes
300 gramos de carré de cerdo 2 dientes de ajo 1 cucharada de miel 3 cucharadas de salsa de soja 1 cucharadita de jengibre Almidón de maíz, cantidad necesaria Tempura de cebolla y brócoli
Preparación
Cortar el carré en bocados y condimentarlo con sal, pimienta, ajo picado y almidón de maíz. Dorar la carne en una sartén y agregar la miel, la salsa de soja, el jengibre, más ajo y un poco de agua. Cocinar hasta que la salsa espese y cubra la preparación.
Como guarnición, saltear cebolla, pimiento, laurel y ajo. Incorporar arroz previamente cocido al dente y finalizar la cocción junto con las verduras. Para la tempura, cocinar previamente los aros de cebolla y el brócoli, pasarlos por la mezcla para tempura y freírlos en aceite bien caliente hasta obtener una textura crocante.
Postre: una opción bien golosa
El cierre del menú estuvo a cargo de un postre servido en frascos, elaborado con chocolate, dulce de leche y galletitas.
Ingredientes
100 gramos de galletitas de chocolate 100 gramos de chocolate 50 gramos de queso crema 50 gramos de crema 40 gramos de dulce de leche 30 gramos de queso crema.
Preparación
Triturar las galletitas y reservar. Derretir el chocolate a baño María, retirar del calor e incorporar el queso crema y la crema, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. En otra olla, calentar el dulce de leche junto con el resto del queso crema.
Para el armado, colocar una base de galletitas trituradas en un frasco, agregar la crema de chocolate y finalizar con la mezcla de dulce de leche. Llevar a la heladera hasta enfriar y servir.