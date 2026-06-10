La Cocina del Once presentó un menú inspirado en la pasión por Argentina por la carne

La Cocina del Once volvió a reunir gastronomía, actualidad y productos regionales con una propuesta especial para acompañar el Mundial. Hubo entrada, plato principal y un postre con los colores de la Selección Argentina.
La Cocina del Once volvió a desplegar este miércoles una nueva edición de su tradicional espacio gastronómico, donde las recetas en vivo se combinaron con la actualidad y los productos regionales para acompañar a los televidentes. En esta oportunidad, la conductora Danisa Todoro recibió a la cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, quien presentó un menú completo pensado para compartir durante los encuentros mundialistas.
La propuesta, promovida por Carnicerías Vital, incluyó una entrada de Pinchos de Carne con Salsa Blanca al Verdeo, un plato principal de Osobuco al Disco con Puré de Papas Mundialista y una Copa Cheesecake “Vamos Argentina” como postre.
Durante el programa, los espectadores pudieron conocer los ingredientes necesarios para cada preparación y seguir paso a paso la elaboración de cada receta, con alternativas sencillas para replicarlas en casa.
Una entrada práctica y llena de sabor
La primera receta consistió en unos Pinchos de Carne con Salsa Blanca al Verdeo. Para prepararlos, Lorena Sánchez utilizó 500 gramos de carne picada, 100 gramos de cebolla picada, 100 gramos de morrón rojo picado, una zanahoria rallada, tres huevos, 500 gramos de pan rallado, aceite para cocinar y sal y pimienta a gusto.
La elaboración comenzó con el picado de la cebolla y el morrón en cubos pequeños, mientras que la zanahoria fue rallada finamente. Todos los ingredientes se mezclaron con la carne picada, los huevos, el pan rallado y los condimentos hasta obtener una preparación homogénea.
Luego se formaron los pinchos sobre palitos para brochette y se cocinaron hasta que quedaron dorados. Para acompañarlos, se preparó una salsa blanca utilizando 500 mililitros de leche, 50 gramos de manteca y 50 gramos de maicena. Una vez lograda la consistencia adecuada, se incorporó una planta de cebolla de verdeo picada, junto con sal y pimienta.
Osobuco al disco y un puré con colores argentinos
El plato principal fue un Osobuco al Disco con Puré de Papas Mundialista. La receta requirió ocho rodajas de osobuco, 500 mililitros de cerveza rubia, tres cebollas grandes, tres zanahorias, dos ramas de apio, cuatro dientes de ajo, 500 mililitros de caldo, seis tomates maduros, harina, aceite, sal y pimienta.
Como primer paso, los osobucos fueron enharinados y dorados en el disco. Luego se retiraron momentáneamente para rehogar las verduras y el ajo. A continuación se incorporaron los tomates picados, la cerveza y el caldo, para finalmente volver a sumar la carne y dejar cocinar durante entre una hora y media y dos horas.
Para el puré se utilizaron un kilo de papas, 100 mililitros de crema de leche, nuez moscada, sal, manteca o aceite, además de 20 gramos de arándanos y un limón. Las papas fueron hervidas y procesadas hasta obtener una textura suave. Posteriormente, parte del puré fue mezclado con jugo de arándanos y limón para lograr un tono celeste que recordó a los colores de la bandera argentina.
Un postre para sumarse a la fiebre mundialista
La propuesta cerró con una Copa Cheesecake “Vamos Argentina”, una preparación fresca y vistosa. Los ingredientes fueron 10 galletitas dulces trituradas, 300 gramos de queso crema, dos cucharadas de azúcar, jugo de medio limón, dos cucharadas de mermelada de frutilla o frutos rojos y 50 gramos de arándanos.
La preparación comenzó colocando las galletitas trituradas en la base de las copas. Luego se mezclaron el queso crema, el azúcar y el jugo de limón hasta obtener una crema uniforme. La mezcla fue dividida en dos partes y una de ellas se coloreó con jugo de arándanos colado para conseguir el tono celeste.
Finalmente, se formaron capas alternadas de crema blanca y celeste para recrear la bandera argentina, se completó con mermelada de frutos rojos y se llevó a refrigeración antes de servir. Así, La Cocina del Once volvió a ofrecer una propuesta que combinó sabor, creatividad y el espíritu mundialista que ya se vive en todo el país.