La Cocina del Once: pastelones crocantes, carne al disco y un postre irresistible

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores argentinos. Lorena Sánchez preparó una entrada, un plato principal y un postre con recetas simples, rendidoras y pensadas para disfrutar en reuniones familiares.
La Cocina del Once volvió a reunir este miércoles a los amantes de la gastronomía con una nueva edición del ciclo de Elonce, donde la cocina casera fue la gran protagonista. Bajo la conducción de Danisa Todoro, el programa recibió a Lorena Sánchez, referente de Lorena Cocina Artesanal, quien compartió un menú completo inspirado en la tradición culinaria argentina y pensado para disfrutar alrededor de la mesa familiar.
Con el acompañamiento de Carnicerías Vital, la cocinera elaboró una propuesta de tres pasos integrada por pastelones crocantes de carne y queso fritos como entrada, un "corte Tom y Jerry" al disco de arado con verduras como plato principal y brochetas de frutas con salsa de chocolate caliente para el cierre dulce.
La propuesta tuvo como eje demostrar que es posible preparar comidas abundantes y sabrosas utilizando ingredientes cotidianos y técnicas sencillas. De esta manera, el programa volvió a poner el foco en recetas accesibles, ideales para compartir en encuentros familiares o con amigos.
Una entrada con sabores tradicionales
La primera preparación consistió en unos pastelones crocantes de carne y queso fritos, una receta que rescata sabores tradicionales de la cocina argentina y combina una masa dorada con un relleno jugoso.
Para elaborarlos, Lorena utilizó 12 tapas para empanadas, 500 gramos de carne picada, una cebolla, medio morrón rojo, dos dientes de ajo, dos cucharadas de perejil, 200 gramos de mozzarella, una cucharadita de pimentón, media cucharadita de comino, sal y pimienta, además de grasa vacuna para freír, acompañando la preparación con salsa criolla y gajos de limón.
La preparación comenzó rehogando la cebolla, el morrón y el ajo. Luego incorporó la carne picada hasta dorarla, condimentó el relleno y dejó enfriar la mezcla.
Posteriormente armó cada pastelón colocando un cubo de mozzarella en el centro, cubrió con otra tapa de empanada, selló bien los bordes y los frió en abundante grasa vacuna hasta obtener un exterior bien crocante. Como resultado, obtuvo una entrada de sabor bien argentino, donde la salsa criolla y el limón aportaron el equilibrio ideal.
El plato fuerte: carne al disco con verduras
Como propuesta principal, la cocinera presentó un "corte Tom y Jerry" de Carnicerías Vital al disco de arado con verduras, una preparación típica de la cocina de campo que aprovecha la cocción lenta para potenciar los sabores.
La receta se realizó con un corte Tom y Jerry de entre 1,8 y 2 kilos, acompañado por cuatro papas, dos zanahorias, dos cebollas, un morrón rojo, un morrón verde, cuatro dientes de ajo, 100 mililitros de vino blanco, 300 mililitros de caldo de carne, 50 mililitros de aceite, romero, pimentón, sal gruesa y pimienta.
Durante el programa explicó que el primer paso consistió en condimentar la carne y sellarla en el disco de arado. Luego fue incorporando las verduras respetando sus tiempos de cocción, añadió el vino blanco y el caldo de carne, tapó la preparación y dejó cocinar aproximadamente una hora y media. En los últimos minutos retiró la tapa para reducir la salsa y concentrar los jugos.
Como resumen de la receta, Lorena destacó que "el disco de arado tiene la magia de cocinar todos los ingredientes juntos, logrando una carne tierna y verduras llenas de sabor", una característica que convierte este tipo de preparación en una de las preferidas para reuniones numerosas.
Un postre fresco para cerrar el menú
El broche de la jornada llegó con unas brochetas de frutas acompañadas por salsa de chocolate caliente, una propuesta sencilla que puede adaptarse fácilmente a los productos disponibles en cada estación del año.
Para prepararlas utilizó bananas, duraznos, manzanas, naranjas y frutillas, además de chocolate semiamargo, crema de leche, nueces picadas y palitos para brochetas.
La elaboración comenzó con el lavado y corte de las frutas, que luego fueron ensartadas alternando colores y sabores para lograr una presentación atractiva.
En paralelo, calentó la crema de leche sin permitir que hirviera y agregó el chocolate picado hasta formar una salsa lisa y brillante. Finalmente sirvió las brochetas acompañadas por el chocolate caliente y decoró con nueces picadas.
La cocinera explicó que una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad, ya que puede realizarse con las frutas disponibles en cada temporada, permitiendo adaptar la receta según los gustos de cada familia y aprovechando productos frescos. De esta manera, el menú cerró con un postre simple, colorido y pensado para compartir.