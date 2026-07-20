Berenjenas, cerdo al Malbec y sabayón: el menú que conquistó La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once volvió con un menú completo ideal para compartir en familia. Sebastián Rodríguez Vivanco enseñó a preparar una torre de milanesas de berenjenas, un solomillo de cerdo al Malbec con guarniciones y un clásico sabayón con nueces. Los ingredientes y explicaciones paso a paso.
La Cocina del Once presentó una nueva edición del tradicional ciclo gastronómico de Elonce, en la que el chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un menú de tres pasos pensado para cocinar en casa de manera práctica, económica y con mucho sabor. Como en cada emisión, el programa contó con el acompañamiento de la empresa Granalier.
Durante la jornada, el cocinero mostró en vivo cada preparación, explicó técnicas de cocción, compartió consejos para optimizar el trabajo en la cocina y propuso alternativas para adaptar las recetas según los ingredientes disponibles.
La propuesta incluyó una entrada de torre de milanesas de berenjenas rellenas de jamón y queso, un solomillo de cerdo laqueado al Malbec y membrillo con puré de manzanas y papas a la provenzal como plato principal, y un sabayón con nueces para el postre.
La entrada y el plato principal, paso a paso
Para la torre de milanesas de berenjenas se utilizaron una berenjena, un huevo, sal, pimienta, orégano, provenzal, un tomate, un diente de ajo, aceite para freír, 50 gramos de jamón cocido y 50 gramos de queso.
La preparación comenzó cortando la berenjena en rodajas, que luego se dejaron reposar durante al menos diez minutos en una mezcla de huevo y condimentos. Después se rebozaron, se frieron y se reservaron.
Finalmente, se armó una torre alternando capas de berenjena con jamón, queso y tomate, para terminar la cocción en horno medio hasta gratinar.
El plato principal tuvo como protagonistas 300 gramos de solomillo de cerdo, 300 mililitros de vino Malbec, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de membrillo, una manzana, manteca, papas, ajo, perejil y aceite. Para la salsa, el chef llevó a fuego el vino junto con el azúcar y el membrillo hasta lograr una reducción. Luego selló el solomillo y terminó la cocción dentro de esa preparación.
Como acompañamiento, las papas se cortaron en gajos, se hirvieron durante cuatro minutos, se secaron, se frieron y se saltearon con ajo y perejil. El puré se elaboró cocinando la manzana pelada en microondas junto con manteca, azúcar y una pizca de sal durante diez minutos antes de pisarla.
El postre que cerró el menú
La propuesta culminó con un sabayón con nueces, preparado con cinco yemas de huevo, seis cucharadas de oporto, cinco cucharadas de azúcar y 50 gramos de nueces.
La receta consistió en batir a baño María las yemas, el azúcar y el oporto hasta obtener una crema espesa, cuidando que no se formen grumos. Una vez alcanzada la textura deseada, el sabayón se sirvió en copas y se completó con una lluvia de nueces picadas.
Con recetas sencillas, ingredientes fáciles de conseguir y explicaciones claras, La Cocina del Once volvió a ofrecer una propuesta completa para que los televidentes puedan recrear en sus hogares un menú de entrada, plato principal y postre con resultados de nivel profesional.