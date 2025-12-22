 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Colombia

Video: un niño bajó a la ruta para orinar y un camión atropelló el auto: murieron sus padres

El lamentable hecho ocurrió en Colombia. El chico descendió del auto para hacer sus necesidades, pero un camión atropelló el auto y sus padres murieron.  

22 de Diciembre de 2025
El momento del impacto
El momento del impacto

En Colombia se registró una trágica situación. Un niño bajó a la banquina para hacer pis y al cabo de unos segundos, cuando regresaba al vehículo, un camión arrolló el auto en el que lo esperaba su familia. Sus padres murieron en el acto, mientras que su hermano sobrevivió de milagro.

 

El hecho sucedió este domingo, mientras los Suárez-Díaz aguardaban en un embotellamiento en la avenida que conecta Cali-Buenaventura. El camión, aparentemente sin frenos, embistió el auto poco después de que el chico descendiera.

 

La situación fue grabada enteramente por los padres del niño, que a modo de broma lo saludaban mientras hacía sus necesidades. Pero no sabrían que grabarían el momento del impacto.

Fue tan fuerte el choque que los adultos, identificados como Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz, murieron en el acto. Aunque el coche quedó debajo de la carga del camión, el otro niño pudo ser rescatado de entre los fierros, informó El Tiempo.

 

Los dos menores fueron trasladados de inmediato a un centro médico para ser atendidos.

 

La familia era propietaria de un granero llamado “Judas” muy conocido en Bellavista. Eran destacados vecinos que se dedicaban al comercio como tenderos.

Temas:

Colombia Tragedia accidentes de tránsito Internacionales
