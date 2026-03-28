 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Tras ser capturado por EE.UU.

Maduro y su esposa pidieron "paz" para su país en un mensaje en redes sociales

“Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto porque esa es la senda de la Patria”, afirmaron en el mensaje. Ambos están encarcelados en Nueva York, acusados de diversos delitos federales.

28 de Marzo de 2026
Maduro al asumir su tercer mandato.
Maduro al asumir su tercer mandato. Foto: (AP)

“Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto porque esa es la senda de la Patria”, afirmaron en el mensaje. Ambos están encarcelados en Nueva York, acusados de diversos delitos federales.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llamaron a "seguir consolidando la paz del país", en el primer mensaje público que publicaron en su redes sociales desde que fueron capturados por las fuerzas estadounidenses en Caracas, a comienzo de este año.

 

A través de un posteo desde su cuenta de X, Maduro y su esposa -también encarcelada en Estados Unidos- agradecieron los mensajes recibidos en los últimos meses: "Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, y en oración permanente".

"Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida", añadieron.

Asimismo, remarcaron que "hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, perdón y el reencuentro. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto porque esa es la senda de la Patria. Esa es la senda del bien".

 

"Y como dijo Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: "Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. (...) Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre", concluyeron, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Maduro y su esposa se presentaron el jueves pasado por segunda vez en un tribunal de Nueva York, a cargo del juez Alvin Hellerstein, acusados de distintos delitos federales vinculados al narcotráfico internacional, el narcoterrorismo y el uso de armas de guerra, publicó NA.

 

Ambos habían sido capturado el 3 de enero, durante un operativo desplegado por las fuerzas estadounidenses, que irrumpieron en Caracas y los arrestaron, para luego enviarlos a una prisión en el estado de Nueva York, donde permanecen actualmente a la espera de una resolución sobre su caso.

Temas:

Nicolás Maduro Nueva York acusados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso