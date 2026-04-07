Donald Trump amenazó a Irán: “Esta noche morirá toda una civilización”

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Donald Trump emitiera una dura advertencia contra Irán en medio del plazo impuesto por Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz. La situación se volvió más delicada en las últimas horas, con mensajes que generaron preocupación a nivel internacional.

El escenario se desarrolla en un contexto geopolítico complejo, donde el control del estrecho —clave para el comercio global de petróleo— se convirtió en el eje central de la disputa. En este marco, Donald Trump volvió a expresarse públicamente y dejó una declaración que no pasó inadvertida.

La frase fue difundida a través de sus redes sociales y rápidamente tuvo repercusión mundial por el tono y el contenido del mensaje.

La advertencia de Trump y el plazo a Irán

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje que fue interpretado como una amenaza directa en medio del conflicto.

El ultimátum de Estados Unidos establecía un plazo de diez días para que Irán avance en negociaciones y permita la reapertura total del estrecho de Ormuz. Durante ese período, Washington había evitado ataques directos contra infraestructura energética iraní.

El mensaje de Donald Trump.

Sin embargo, con el vencimiento del plazo este martes, Donald Trump endureció su discurso y advirtió: “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

El rol del estrecho de Ormuz y la escalada

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo para el transporte de petróleo, lo que convierte cualquier conflicto en la zona en un tema de impacto global. El bloqueo sostenido por Irán incrementó la presión internacional y elevó el riesgo de una escalada mayor.

En este contexto, las declaraciones de Donald Trump se sumaron a una serie de advertencias previas en las que el mandatario había cuestionado las propuestas iraníes, considerándolas insuficientes para alcanzar un acuerdo.

Al mismo tiempo, desde Teherán rechazaron las condiciones impuestas por Estados Unidos, lo que profundizó el clima de incertidumbre.

Mientras se mantienen las negociaciones en tensión, también se registraron episodios que incrementaron la preocupación internacional, como explosiones en instalaciones vinculadas al sistema petrolero iraní.