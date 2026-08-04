Viandas para personas en situación de calle: estudiantes se sumaron a una jornada solidaria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de un colegio secundario colaboraron con voluntarios en la preparación de un guiso destinado a personas en situación de calle. La actividad se desarrolló en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad e incluyó una convocatoria para que más vecinos se sumen a la iniciativa.
Las viandas para personas en situación de calle volvieron a reunir este martes a decenas de voluntarios en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en Paraná, donde prepararon un abundante guiso que será distribuido durante la recorrida nocturna destinada a asistir a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, la jornada contó con la participación de estudiantes del Colegio Santa Lucía, que colaboraron con el corte de verduras y otras tareas de cocina.
Desde las primeras horas de la tarde, integrantes del grupo Misionando con María y vecinos comenzaron con la preparación de los alimentos, mientras otros colaboradores organizaban las donaciones que luego serían entregadas junto a las viandas. Pese al frío y la lluvia, el trabajo se desarrolló con normalidad y una importante convocatoria.
Carina, una de las voluntarias, explicó en diálogo con Elonce que el grupo ya tienen organizada la tarea. "Tenemos bastante aceitado el mecanismo, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer", destacó.
Una tarea comunitaria que crece con cada jornada
Los organizadores señalaron que el menú fue elaborado con alimentos donados por distintos vecinos e instituciones. "Se hace lo que se puede, siempre con la colaboración de todos", expresó una de las cocineras, mientras otro integrante detalló que utilizaron grandes cantidades de carne y verduras para que la comida alcanzara para todos.
Además, resaltaron el aporte de los alumnos del Colegio Santa Lucía, quienes participaron activamente de la preparación y a toda la gente que colabora anónimamente para sostener la iniciativa a través del año.
Convocatoria abierta para nuevos voluntarios
Los responsables de la actividad aprovecharon la oportunidad para invitar a toda la comunidad a sumarse a la propuesta solidaria. Cada martes, desde las 16:30 horas, los voluntarios se reúnen en la parroquia para cocinar, preparar las viandas y organizar la salida nocturna.
Además de colaborar en la cocina, quienes deseen participar pueden acercar alimentos no perecederos que luego serán destinados a las personas en situación de calle.