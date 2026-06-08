Vecinos de General Alvear piden el asfalto para el acceso a la localidad

Habitantes de General Alvear presentaron notas para reclamar el asfaltado del acceso desde la Ruta 11. Remarcaron el impacto de la obra en salud, educación y seguridad.
Vecinos de General Alvear, localidad ubicada a 38 kilómetros de Paraná en el departamento Diamante, volvieron a reclamar el asfaltado del camino de acceso a la comunidad.
El pasado viernes presentaron una nota ante la Mesa de Entradas de la Gobernación solicitando una audiencia institucional para abordar la concreción de la obra.
La misma presentación había sido realizada previamente, el pasado 3 de junio, ante la Mesa de Entradas del Ministerio de Gobierno y Trabajo. En esa oportunidad, los vecinos solicitaron formalmente el asfaltado del ingreso a General Alvear y acompañaron el pedido con 50 páginas de firmas digitales, además de un informe gráfico que detalla el porcentaje de adhesiones de distintos sectores de la comunidad, según mencionó Fernanda Casualde, Presidenta de la Vecinal Zona Este de General Alvear.
El pedido del centro de salud
El reclamo también fue respaldado por la Dirección del Centro de Salud Virgen del Rosario, que atiende a los habitantes de General Alvear y San Francisco. El 8 de abril, la responsable del establecimiento elevó una nota dirigida a las autoridades provinciales solicitando que se gestione el inicio de la obra de asfaltado del acceso desde la Ruta Provincial Nº11.
En el escrito se recordó una reunión mantenida el 4 de noviembre de 2025 entre referentes del departamento Diamante y legisladores, donde se planteó la necesidad de concretar la obra vial.
Según se indicó, el asfaltado permitiría garantizar mejores condiciones para el acceso a la salud, reducir desigualdades geográficas y facilitar la llegada de ambulancias, docentes, fuerzas de seguridad y proveedores de mercaderías e insumos.
Desde el centro de salud remarcaron que la falta de pavimento afecta múltiples aspectos de la vida cotidiana de la población. En ese sentido, señalaron que la obra favorecería el acceso a la educación, facilitaría la asistencia regular de docentes y garantizaría el funcionamiento de servicios esenciales.
También sostuvieron que el mejoramiento del camino impulsaría la actividad comercial, el turismo y el desarrollo económico de General Alvear y San Francisco.
En la nota presentada ante las autoridades se recordó además que en anteriores gestiones se habrían destinado fondos para la ejecución de la obra, aunque finalmente no se concretó.
Finalmente, desde la institución sanitaria subrayaron que el reclamo no responde a una cuestión estética, sino a una necesidad vinculada con la calidad de vida de los habitantes.