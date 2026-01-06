Vecinos de Crespo fueron intimados a reparar daños cometidos a bienes públicos

La municipalidad de Crespo intimó a dos vecinos a reparar los daños causados a bienes públicos. Deberán pagar montos de hasta 370.000 pesos.
La municipalidad de Crespo intimó a vecinos a pagar la reparación de daños causados a bienes públicos en hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2025. La reposición de gastos asciende a poco más de $371.400.
Si bien el municipio realizó la reparación o reemplazado de esos daños, se consideró propicio efectuar la intimación de pago a los vecinos que protagonizaron las situaciones.
Uno de los hechos ocurrió el 12 octubre de 2025, cuando un automóvil Ford Focus colisionó seis bolardos ubicados en la Semipeatonal 25 de Mayo. En este caso, la Dirección de Servicios Públicos calculó la reparación en $255.427,46, suma que se le reclama a la ciudadana desde la Coordinación de Asuntos Jurídicos municipal.
El otro episodio acaeció el 4 de noviembre de 2025, cuando un automóvil Ford Ka, colisionó dos bolardos ubicados en el Acceso Pte. Raúl Alfonsín. La reparación se estimó en $116.070,23, pudo saber Estación Plus Crespo. Dicho importe le fue intimado en concepto de reparación y acondicionamiento de los daños causados.
Los siniestros viales refieren todos a episodios sin personas lesionadas. Al margen de los daños materiales que revistieron los vehículos particulares, la asesoría letrada municipal activó los mecanismos para lograr en 10 días hábiles, el recupero de las erogaciones causadas.