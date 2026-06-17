APANA mostró los productos elaborados por sus talleres en Plaza 1° de Mayo de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Integrantes de APANA participaron de una feria en Plaza 1° de Mayo donde exhibieron y comercializaron productos elaborados en distintos talleres de formación laboral. La propuesta busca promover la inclusión, la autonomía y el vínculo con la comunidad.
Integrantes de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) participaron este jueves de una nueva jornada de feria en Plaza 1° de Mayo, donde exhibieron y comercializaron productos elaborados en los distintos talleres de formación laboral que funcionan en la institución. La actividad permitió visibilizar el trabajo que realizan jóvenes y adultos en espacios orientados a la inclusión, la capacitación y la autonomía.
La propuesta reunió producciones de los talleres de cocina, panadería, cultivo, sublimado y confección de bolsas, elaboradas por los participantes durante el año.
Además de la comercialización de los productos, la iniciativa buscó fortalecer el vínculo con la comunidad y generar espacios de intercambio social.
Un espacio para mostrar capacidades
Cintia Preisz, integrante del equipo técnico de APANA, explicó a Elonce que la participación en la feria constituye una oportunidad para que los concurrentes presenten el trabajo realizado en cada uno de los talleres.
"Los chicos vienen a presentar los distintos productos que elaboran. No solo es una instancia de venta, sino también un intercambio social, un acercamiento a la sociedad y una posibilidad para que la comunidad pueda conocernos", señaló.
La profesional invitó a los vecinos a acercarse a las futuras jornadas que se desarrollarán el segundo y tercer miércoles de cada mes, entre las 9 y las 11.
Aprender haciendo
Por su parte, la tallerista Emiliana Dechanzi destacó que la feria también funciona como una experiencia práctica de formación. "La idea es que los chicos puedan atender al público, cobrar, llevar una planilla de ventas y desenvolverse de manera independiente", explicó.
Según indicó, estas actividades permiten desarrollar habilidades vinculadas al ámbito laboral y fortalecer la confianza personal de cada participante.
Además, remarcó la importancia de mostrar a la comunidad el trabajo cotidiano que se realiza dentro de la institución.
La autonomía como objetivo
Micaela Ulrich, responsable del taller de cultivo, sostuvo que uno de los principales objetivos de estas propuestas es fomentar la independencia de los jóvenes. "Es importante para que puedan formarse laboralmente y adquirir herramientas que les permitan desenvolverse con mayor autonomía", expresó.
La tallerista destacó además el compromiso y la capacidad de aprendizaje de los participantes. "Son chicos muy talentosos, aprenden rápido y muchos han pasado por distintos talleres, por lo que tienen conocimientos en varias áreas", afirmó.
Producción y venta en primera persona
Durante la jornada, los propios integrantes de APANA estuvieron a cargo de la atención al público y la promoción de los productos.
Entre las propuestas ofrecidas hubo alfajores de maicena, artículos sublimados, tazas personalizadas, almohadones y diversas especies de cactus y suculentas producidas en el taller de cultivo.
Diego, uno de los participantes, presentó las plantas elaboradas en el espacio denominado "Sembrando Lazos", mientras que Andrea explicó el trabajo realizado en el taller de sublimado, donde confeccionan distintos diseños para tazas y artículos decorativos.
Los visitantes también acompañaron la iniciativa mediante la compra de productos y destacaron la importancia de apoyar este tipo de proyectos.
Compromiso con la inclusión
Desde APANA remarcaron que estas actividades forman parte de una estrategia de inclusión que apunta a fortalecer las capacidades de cada persona y generar mayores oportunidades de desarrollo.
La feria permitió no solo recaudar fondos para sostener los talleres, sino también visibilizar el trabajo que realizan diariamente los concurrentes y el equipo de profesionales que los acompaña.
La institución renovó la invitación a la comunidad para acercarse a las próximas jornadas y conocer de cerca las producciones que nacen en los espacios de formación laboral.