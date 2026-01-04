 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realizó la muestra anual de actividades deportivas del CEF de Concepción del Uruguay

Cientos de alumnos participaron del cierre de las actividades deportivas anuales de todas las disciplinas que brinda el Centro de Educación Física (CEF) N° 3 Hugo Mario La Nasa, de Concepción del Uruguay, dependiente del Consejo General de Educación.

4 de Enero de 2026
Cientos de alumnos participaron del cierre de las actividades deportivas anuales de todas las disciplinas que brinda el Centro de Educación Física (CEF) N° 3 Hugo Mario La Nasa, de Concepción del Uruguay, dependiente del Consejo General de Educación.

Participaron de la muestra representantes de las disciplinas de habilidades motoras, mini atletismo, mini vóley, mini hándbol, newcom, atletismo adaptado, judo, gimnasia rítmica deportiva, vóley intermedia y primera, hándbol intermedia y primera, atletismo pre competitivo y el grupo competitivo, funcional; y el gran cierre de los adultos mayores con una gran demostración coreográfica.

Durante la muestra anual de actividades deportivas se realizó la entrega de diplomas al reconocimiento de los alumnos que se destacaron durante el año en diferentes torneos internacionales, nacionales y provinciales, y a todo el personal docente y no docente por el compromiso con la institución y fundamentalmente con los alumnos.

 

En la ceremonia, el rector del CEF, Viso Damián, agradeció la confianza depositada por las familias y los alumnos al elegir el centro para desarrollar las prácticas deportivas, entendiendo que a la institución "la hacemos entre todos y apuntando en una educación en valores".

Temas:

Concepción del Uruguay CEF Consejo General de Educación
