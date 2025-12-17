Se realiza en la ciudad de Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal e invitan al concierto de cierre que tendrá lugar el sábado en el CPC.
Se realiza en Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal con la participación de más de 60 jóvenes directores de distintos países. Lo dicta el Maestro Luis Gorelik junto a la Sinfónica de Entre Ríos, que protagonizará el cierre este sábado a las 20 en el CPC.
El seminario es organizado por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER y cuenta con el auspicio del IAPSER.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Nos parece importante trabajar con las instituciones y generar espacios de formación cultural. En este caso, con UADER, como lo hacemos en toda la provincia. Y seguir acercando propuestas de calidad al público, a través de la Sinfónica y todos nuestros organismos".
El Decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, señaló que "el rol de la Universidad Autónoma de Entre Ríos es acompañar el desarrollo de la cultura en la provincia, así que esta iniciativa, que está teniendo grandes resultados, nos llena de alegría".
El director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Luis Gorelik, concluyó que el Seminario funciona también como un "punto reflexivo sobre qué se espera de un director de orquesta, no sólo como músico experto, sino como un generador de instancias y políticas culturales, educativas y formativas".
Asisten al Seminario alumnos provenientes de la región y otras provincias, además de países como Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
Concierto de cierre
Finalmente, se invitó a la comunidad a participar del concierto de cierre que será este sábado desde las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tendrá la dirección de algunos de los alumnos del Seminario. Se trabajará, en esta oportunidad, sobre obras de los compositores rusos Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakowitch. La entrada es libre y gratuita con acceso por orden de llegada.