 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Invitan al concierto de cierre

Se realiza en Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal

Se realiza en la ciudad de Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal e invitan al concierto de cierre que tendrá lugar el sábado en el CPC.

17 de Diciembre de 2025
Seminario Internacional de Dirección Orquestal
Seminario Internacional de Dirección Orquestal Foto: Elonce

Se realiza en la ciudad de Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal e invitan al concierto de cierre que tendrá lugar el sábado en el CPC.

Se realiza en Paraná un Seminario Internacional de Dirección Orquestal con la participación de más de 60 jóvenes directores de distintos países. Lo dicta el Maestro Luis Gorelik junto a la Sinfónica de Entre Ríos, que protagonizará el cierre este sábado a las 20 en el CPC.

 

El seminario es organizado por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER y cuenta con el auspicio del IAPSER.

 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Nos parece importante trabajar con las instituciones y generar espacios de formación cultural. En este caso, con UADER, como lo hacemos en toda la provincia. Y seguir acercando propuestas de calidad al público, a través de la Sinfónica y todos nuestros organismos".

Seminario Internacional de Dirección Orquestal

El Decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, señaló que "el rol de la Universidad Autónoma de Entre Ríos es acompañar el desarrollo de la cultura en la provincia, así que esta iniciativa, que está teniendo grandes resultados, nos llena de alegría".

 

El director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Luis Gorelik, concluyó que el Seminario funciona también como un "punto reflexivo sobre qué se espera de un director de orquesta, no sólo como músico experto, sino como un generador de instancias y políticas culturales, educativas y formativas".

Asisten al Seminario alumnos provenientes de la región y otras provincias, además de países como Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

La Orquesta Sinf&oacute;nica de Entre R&iacute;os
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Concierto de cierre

Finalmente, se invitó a la comunidad a participar del concierto de cierre que será este sábado desde las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tendrá la dirección de algunos de los alumnos del Seminario. Se trabajará, en esta oportunidad, sobre obras de los compositores rusos Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakowitch. La entrada es libre y gratuita con acceso por orden de llegada.

Temas:

Seminario Internacional de Dirección Orquestal Sinfónica Concierto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso