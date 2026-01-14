Este sábado se realiza el Festival del Arenero en Rosario del Tala

REDACCIÓN ELONCE
El tradicional festival celebrará su edición número 17 con una grilla íntegramente entrerriana y un homenaje solidario al músico Víctor Velázquez.
Rosario del Tala presentó oficialmente una nueva edición del Festival del Arenero, que se realizará este sábado desde las 20 en el Parque Balneario Municipal Dr. Helio Paniza. Se trata de la 17ª edición del tradicional encuentro cultural, que este año tendrá un carácter especial al rendir homenaje al músico entrerriano Víctor Velázquez, que atraviesa un delicado estado de salud.
La presentación se realizó en el Museo de Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y del intendente de Rosario del Tala, Juan Medina, quienes coincidieron en resaltar la importancia de las fiestas populares como parte de la identidad entrerriana.
“Es una edición muy especial porque es en homenaje a Víctor Velázquez. Todo lo recaudado, que es un bono voluntario, va a ser en favor de él”, expresó Stoppello a Elonce, y remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial. “Se trata de acompañar estas fiestas provinciales en todo el territorio entrerriano, que son una marca de identidad, sin duda, porque juntan cultura, turismo y producción, y convocan a miles y miles de entrerrianos”, afirmó.
Grilla entrerriana y apoyo provincial
El funcionario provincial destacó además que la programación artística estará integrada exclusivamente por músicos de la provincia. “Como Secretaría de Cultura nos pone orgullosos que los municipios elijan artistas entrerrianos para que todo el pueblo pueda compartir el talento y el brillo de nuestros músicos”, sostuvo.
También hizo referencia al buen arranque de la temporada de verano en Entre Ríos. “Viene muy fuerte. El nivel de afluencia turística es muy alto y las fiestas provinciales son un atractivo fundamental para que los entrerrianos y los turistas elijan destinos dentro de la provincia”, señaló.
El festival y su continuidad en el tiempo
Por su parte, el intendente de Rosario del Tala subrayó la importancia de la continuidad del evento y su crecimiento a lo largo de los años. “Es la edición número 17, un festival que se sostiene en el tiempo y que siempre va apostando un poco más”, afirmó.
El jefe comunal confirmó que el encuentro se desarrollará en el Parque Balneario Municipal Dr. Helio Paniza, un espacio emblemático de la ciudad. “Es un balneario municipal muy importante, que en estos días tuvo una afluencia de turistas impresionante. Es un lugar característico de los areneros de Rosario del Tala”, explicó.
Además, agradeció el acompañamiento institucional y destacó el sentido solidario del festival. “Desde el municipio estamos acompañando a la familia de Víctor Velázquez, estamos en contacto permanente. Este es un evento muy importante para el centro de la provincia”, indicó.
Invitación abierta
Finalmente, el intendente extendió la invitación a toda la provincia. “Rosario del Tala es un punto central de Entre Ríos, así que los esperamos a todos. Destacar nuestra cultura y nuestras tradiciones es fundamental”, concluyó.
El Festival contará con espectáculos musicales, danzas y servicios para el público:
- Escuela de Danzas Mili Sigales
- Taller de Danzas Folclóricas FLORESER (Centro de Jubilados Nacionales)
- Grupo de Danzas Eclipse de Gualeguay
- Peña Renacer Santa Bárbara
- Entrerriano Tagüé
- Taller Municipal Costeros del Gualeguay
- Ariel Maidana
- Marcelo Vega
- La Solense
- María Cuevas
- Orquesta de Costa a Costa con todas las melodías entrerrianas
El cierre será con una gran bailanta chamamecera junto a Omar Olivera y su conjunto.
Además habrá cantina y buffet, stands de emprendedores y sorteos. Desde la organización recomiendan llevar sillones para mayor comodidad.