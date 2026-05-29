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Haciendo Comunidad Mejoras en infraestructura deportiva

Refuerzan el gimnasio del Complejo “Raúl Alfonsín” con nuevos elementos de entrenamiento

El predio incorporó nuevos elementos de entrenamiento destinados a mejorar las prácticas deportivas y las propuestas abiertas a la comunidad. El espacio funciona todos los días y recibe a cientos de vecinos.

29 de Mayo de 2026
Complejo “Raúl Alfonsín”.
Complejo “Raúl Alfonsín”.

El predio incorporó nuevos elementos de entrenamiento destinados a mejorar las prácticas deportivas y las propuestas abiertas a la comunidad. El espacio funciona todos los días y recibe a cientos de vecinos.

El Complejo Deportivo “Raúl Alfonsín” incorporó nuevo equipamiento para fortalecer el funcionamiento de su gimnasio y mejorar las actividades deportivas que se desarrollan diariamente en el predio.

 

La recorrida por las instalaciones fue encabezada por el viceintendente David Cáceres, quien destacó el crecimiento del espacio y el trabajo que se realiza con niños, jóvenes y adultos de distintos barrios de la ciudad.

 

Según se informó, la incorporación de materiales fue posible a través del Honorable Concejo Deliberante.

 

 

Nuevos elementos para el gimnasio

 

Entre los elementos incorporados al Complejo “Raúl Alfonsín” se encuentran barras hexagonales, discos olímpicos, bandas elásticas, TRX, cajones y pelotas medicinales.

 

El objetivo es optimizar las metodologías de entrenamiento y ampliar las herramientas disponibles para quienes utilizan diariamente las instalaciones.

 

“Es un pequeño aporte al trabajo que se realiza en este importante predio”, expresó Cáceres durante la recorrida.

 

Además, remarcó que el espacio cumple un rol importante para las actividades deportivas y recreativas de la comunidad.

 

 

Un espacio con actividades gratuitas

 

Desde la Subsecretaría de Deportes señalaron que el complejo recibe diariamente a vecinos, clubes y participantes de distintas propuestas abiertas y gratuitas.

 

El subsecretario Juan Arbitelli indicó que muchas instituciones aprovechan el lugar para complementar entrenamientos y mejorar la preparación física de sus deportistas.

 

Por su parte, Dante Cejas, director del Complejo “Raúl Alfonsín”, explicó que una de las prioridades era renovar el gimnasio para mejorar las condiciones de trabajo y entrenamiento.

 

 

Horarios y propuestas deportivas

 

El Complejo “Raúl Alfonsín” funciona todos los días entre las 7 y las 21 horas. La sala de musculación abre de lunes a viernes de 7 a 11 y de 13 a 21 horas.

 

Además, el predio ofrece distintas actividades para mayores de 18 años, entre ellas yoga, zumba, entrenamiento funcional, localizada, golf croquet, tejo y bochas.

Temas:

Complejo “Raúl Alfonsín” Municipalidad de Paraná
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