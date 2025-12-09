 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Invertirán $35 millones en obras de refacción de escuela rural del departamento Federal

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta obras en la escuela Nº 24 de Colonia Juan Fink para reacondicionar el sector de aulas, cocina, comedor y sanitarios. La intervención apunta a mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios seguros para la comunidad educativa.

9 de Diciembre de 2025
En el marco de la planificación de obras para fortalecer la infraestructura escolar, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, avanza con trabajos en la escuela Nº 24 Combate de San Lorenzo, ubicada en Colonia Juan Fink, distrito Chañar, a 45 kilómetros de la ciudad de Federal.

 

El establecimiento cuenta con dos sectores diferenciados. Por un lado, el área de aulas y por otro, el espacio donde funcionan la cocina, el comedor y los baños. Estas instalaciones presentan un deterioro significativo, asociado al movimiento del suelo y al paso del tiempo, por lo que se ejecuta una intervención para recuperar su funcionalidad y brindar mejores condiciones para el aprendizaje y el trabajo docente.

Entre los problemas detectados en el edificio, se registran fisuras, filtraciones, desprendimientos de revoque, pérdidas de agua y fallas en la instalación eléctrica. El proyecto contempla la reparación del techo, recambio de la instalación eléctrica, trabajos de pintura, reconstrucción de pisos, mejoras en los sanitarios y la adecuación del sistema de desagües, actualmente obsoleto.

 

Los trabajos se ejecutan con una inversión provincial de 35 millones de pesos y un plazo de obra de 45 días corridos. La empresa contratista es Jorgensen Andrés Marcelo Constructora.

Al referirse a la intervención, el coordinador general del ministerio, Hernán Jacob, destacó que "cada obra que se inicia en una escuela es una inversión directa en el futuro de los entrerrianos y en el desarrollo de la provincia. Llevamos adelante un trabajo sostenido y planificado para llegar a cada rincón del territorio con soluciones concretas y mejorar las condiciones de aprendizaje de los grises y de trabajo para los docentes".

Temas:

Departamento Federal infraestructura escolar
