Reclamos en Paraná: vecinos exigen respuestas por luminaria y calles

REDACCIÓN ELONCE
Los reclamos vecinales en Paraná volvieron a ponerse en agenda tras una reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista con pedidos por servicios básicos y obras.
Los reclamos vecinales en Paraná fueron el eje de una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que este lunes convocó a representantes de distintos barrios para visibilizar problemáticas que, según denuncian, continúan sin resolverse. La falta de luminaria, el mal estado de las calles y los problemas de drenaje encabezan la lista de demandas.
Durante el encuentro, los vecinos coincidieron en que muchas de las solicitudes ya habían sido planteadas anteriormente, pero no obtuvieron respuestas concretas. “Algunas cosas no se han cumplido. Estamos recorriendo calles y (los vecinos) están reclamando luminaria, pero casi todas tienen el mismo problema. Estamos anotando para pasárselo a Servicios Públicos”, señalaron.
La falta de iluminación pública fue uno de los puntos más reiterados, especialmente en zonas donde la oscuridad incrementa la sensación de inseguridad. Los asistentes remarcaron que se trata de una problemática extendida en varios sectores de la ciudad.
Calles deterioradas y barrios afectados
Otro de los ejes de los reclamos vecinales en Paraná está vinculado al estado de las calles, particularmente en barrios donde las lluvias generan complicaciones constantes. “Hay lugares muy intransitables, donde los vecinos no salen. Estamos hablando del barrio Illia, donde los vecinos se inundan permanentemente y después las calles quedan destruidas por la lluvia”, expresaron.
La situación no solo dificulta la circulación vehicular, sino también el acceso de servicios esenciales y el tránsito peatonal. En algunos casos, los vecinos aseguran que deben modificar sus rutinas ante la imposibilidad de transitar con normalidad.
A esto se suma la preocupación por sectores específicos donde la falta de infraestructura se vuelve crítica. “En avenida Ejército hay un largo trecho donde no hay luminaria y es un peligro. Todos esos vecinos están aquí haciendo su reclamo”, indicaron.
Expectativa por respuestas oficiales
En el cierre de la reunión, los participantes también manifestaron inquietud por la situación económica del municipio y la falta de información oficial. “Estamos esperando el informe de la intendenta sobre cómo va la economía del municipio”, afirmó otro vecino presente.