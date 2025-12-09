Realizarán una feria de emprendedores en el salón de la Comisión Vecinal Lagos del Sur

REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores organizada por la Comisión Vecinal de Lagos del Sur se llevará a cabo el 14 de diciembre en el salón comunitario. El evento contará con una variedad de productos y promete ser un gran encuentro barrial.
En la antesala de la gran feria de emprendedores que la Comisión Vecinal Lagos del Sur de Paraná desarrollará el 14 de diciembre, la presidenta, Isabel Olejniczak, el vicepresidente, Ismael Claria, y la secretaría, Juana Colja, anticiparon a Elonce detalles del evento y destacaron el esfuerzo comunitario para su realización.
Preparativos para una feria que reúne al barrio
La comunidad de Lagos del Sur se prepara para un nuevo encuentro vecinal y, en este contexto, las autoridades remarcaron la importancia de difundir la actividad para que los vecinos puedan participar activamente.
“Agradecidos por su presencia y por la posibilidad de difundir esta feria de emprendedores que hemos organizado con los compañeros de la vecinal”, expresaron al comenzar la entrevista. La actividad contará con emprendedores locales del barrio y de zonas aledañas.
Respecto a la ubicación, explicaron: “El salón comunitario se encuentra en calle Liga de los Pueblos Libres, Miguel David y Federick”.
Un espacio con historia y espíritu comunitario
Los representantes de la comisión vecinal recordaron el valor simbólico del sitio común: “Este lugar se conoce mucho porque acá pasaron varios intendentes compañeros y siempre los hemos invitado y nos han dado una mano”, destacaron, subrayando también la trayectoria de colaboración con los vecinos desde los inicios.
Además, señalaron: “Queremos que todos los vecinos se acerquen y tengan la oportunidad de compartir como hacíamos antes”. La feria busca recuperar esa tradición de encuentro y ofrecer un espacio donde los emprendedores puedan mostrar sus trabajos.
Asimismo, aseguraron que las puertas están abiertas para todos: “Invitamos a todos los vecinos a que se arrimen”.
Más de 20 emprendedores y cupos completos
El evento contará con una amplia variedad de rubros. “Hay varios, gastronómico, moda, decoración y más”, enumeraron, confirmando además que el cupo de feriantes ya se encuentra completo debido a la gran convocatoria. “Estarán presentes más de 20 emprendedores. Quedaron muchos esperando otro turno para la próxima”, añadieron.
La cita será el domingo que viene de 19 a 22 y la comunidad espera reunirse para disfrutar de una tarde de producción local, encuentro y espíritu barrial.