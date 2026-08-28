Dos coros presentarán una obra sacra este sábado en la parroquia San José Obrero

REDACCIÓN ELONCE
La obra coral sacra en San José Obrero se presentará este sábado a las 20:30 con la participación de agrupaciones de Paraná y Santa Fe. El padre Sergio Hay brindó a Elonce detalles del espectáculo, que será acompañado por piano.
La obra coral sacra en San José Obrero será una de las propuestas culturales y religiosas que tendrá Paraná este sábado 29 de agosto. Desde las 20:30, el templo parroquial recibirá a dos agrupaciones corales de Paraná y Santa Fe que interpretarán una composición del estadounidense Dan Forrest, con acompañamiento de piano y entrada abierta para quienes quieran acercarse.
La presentación estará a cargo del Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe y del coro Carmina Gaudii de la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná. Ambas agrupaciones unirán sus voces para interpretar una obra basada en el Salmo 99.
El padre Sergio Hayy brindó detalles a Elonce y destacó las características de la propuesta. “Son dos coros que van a interpretar una obra que se llama Coral Sacra, que es una obra que tiene un nombre que es Jubilate Deo, que en latín significa Alégrense en el Señor toda la tierra, que está tomado del salmo 99”, explicó.
Dos coros unidos en San José Obrero
La composición pertenece al músico estadounidense Dan Forrest y originalmente fue concebida para coro y orquesta. Sin embargo, para la presentación de este sábado se realizará una versión adaptada para los dos coros y piano. El encargado del acompañamiento instrumental será Agustín Ruata.
Hay aclaró que no habrá otros instrumentos ni un montaje sonoro especial, ya que la propuesta buscará destacar especialmente las voces de ambas agrupaciones. “No es que va a haber un sonido especial, sino que es el sonido de los mismos coros con este instrumento que es el piano”, explicó.
Una invitación abierta al público
La actividad comenzará a las 20:30 en el templo de la parroquia San José Obrero, ubicada sobre avenida Zanni y calle O'Higgins, y estará abierta a quienes deseen disfrutar de la presentación.
“Es algo muy lindo, muy interesante. Es muy agradable escuchar estos coros y sobre todo esta obra tan linda que está tomada de un salmo”, expresó el padre Hayy al invitar a la comunidad.
En ese sentido, explicó que el contenido religioso de la composición constituye otro de los aspectos centrales de la propuesta. “El salmo 99 nos dice que hay que alabar a Dios, que toda la tierra alabe a Dios. Y la particularidad es que es una alabanza con alegría, con entusiasmo”, señaló.
Una obra para escuchar y también “rezar”
Para el sacerdote, la combinación entre música y contenido espiritual permitirá que la presentación pueda ser disfrutada desde diferentes perspectivas. Incluso destacó que la interpretación puede transformarse en un momento de reflexión.
“Una obra muy agradable, digamos, muy linda y que incluso hasta te digo que podés hasta rezar la obra, digamos, escuchándola”, expresó.
Hay destacó además la participación conjunta de las agrupaciones de las dos capitales provinciales. Por un lado estará el Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe y, por otro, Carmina Gaudii, perteneciente a la UCA Paraná.
También habrá festejos para los niños
La presentación coral no será la única actividad programada para este sábado por la comunidad de San José Obrero. Durante la tarde se desarrollarán dos festejos destinados a los niños de diferentes barrios.
Uno de los encuentros comenzará a las 15 en el playón ubicado detrás del templo parroquial, mientras que simultáneamente habrá otra propuesta en barrio Capibá. Jóvenes pertenecientes a la parroquia serán los encargados de coordinar las actividades.
“Todavía el Día del Niño es todo el mes, ¿no es cierto? Así que mañana tenemos también dos celebraciones, dos festejos de Día del Niño para los barrios”, comentó Hayy. Según adelantó, habrá diferentes juegos y propuestas recreativas.
Expectativa por la visita del Papa León XIV
Durante la entrevista con Elonce, el sacerdote también se refirió a la expectativa generada por la prevista visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que el entusiasmo entre los fieles irá creciendo a medida que se acerque la fecha.
“Esta visita de León XIV, digamos, no dimensionamos todavía porque es como que no lo tenemos acá, ¿no? Pero cuando lleguen los días previos, ahí va a haber ese clima de realmente querer ir y compartir como Iglesia su paso peregrino entre nosotros en la Argentina”, expresó.
Hay, quien tuvo la oportunidad de estar ante Juan Pablo II, consideró que una visita papal adquiere una dimensión especial para la comunidad católica y señaló que los fieles buscarán escuchar el mensaje que León XIV tenga para el país.
El sacerdote hizo hincapié en el carácter pastoral que tendrá la presencia del Pontífice, más allá de las cuestiones protocolares y de seguridad asociadas con su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano.
“Él es el pastor universal de la Iglesia y es una visita totalmente pastoral”, sostuvo. En ese sentido, agregó que la presencia del Papa tendrá como propósito central encontrarse con la comunidad católica y transmitir un mensaje destinado especialmente a la realidad argentina.
Mientras crece esa expectativa, San José Obrero tendrá este sábado una intensa agenda. Desde las 15 se desarrollarán las actividades recreativas para niños y, a partir de las 20:30, el templo recibirá a los coros de Paraná y Santa Fe para una presentación que combinará música sacra, espiritualidad y encuentro comunitario.