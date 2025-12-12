Se realizará una nueva feria mascotera para ayudar a perros rescatados

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se realizará el domingo 14, con venta de ropa, plantas y artículos varios para recaudar fondos destinados a la alimentación y atención veterinaria de animales sin dueño.
Este domingo 14 se realizará una nueva edición de la feria mascotera con fines solidarios, destinada a recaudar fondos para ayudar a perros rescatados y cubrir gastos de atención veterinaria. La propuesta incluirá la venta de ropa, calzado, artículos de decoración, juguetes y plantas, con precios accesibles.
La actividad se desarrollará en calle Racedo 773, en el horario de 9 a 13, y no se suspenderá por lluvia. Adriana Pacheco, una de las organizadoras, explicó a Elonce los motivos del formato elegido para esta edición. “Este domingo vamos a estar solamente de mañana porque tenemos muchas actividades de fin de año, pero teníamos muchas donaciones y consultas y queríamos hacer una mini feria antes de que termine el año”, señaló.
La feria contará con una amplia variedad de productos, muchos de ellos pensados para regalos navideños. “Vendemos ropa, calzado, carteras, juguetes, artículos de decoración, adornitos y los cactus y las suculentas, que ya son un clásico”, detalló Pacheco. En ese sentido, destacó que “las plantitas ya presentadas para regalo tienen precios súper populares”: desde 1.500 pesos.
Todo lo recaudado será destinado a la ayuda de animales en situación de vulnerabilidad. “Todo es por los perritos rescatados”, afirmó Pacheco, y recordó el trabajo solidario que realizan desde hace años.
Además, parte de los fondos se destinará a cubrir gastos veterinarios. “Hay una deuda de casi 800.000 pesos en una veterinaria por la atención de perritos accidentados, maltratados o enfermos sin dueño, y siempre tratamos de colaborar con esa cuenta”, indicó.
Pacheco también subrayó que continúan recibiendo donaciones. “Siempre estamos juntando donaciones, incluso hasta el mismo domingo, porque realmente se necesita mucho. La gente puede acercar ropa y calzado”, expresó.
Finalmente, llamó a la conciencia durante las fiestas. "Por favor, basta de pirotecnia. No divierte a nadie y no solo afecta a las mascotas, también a personas que sufren con los estruendos", manifestó. Además, recomendó identificar a los animales para evitar extravíos: "Con una tirita de tela y un número de celular alcanza para que un perro o un gato pueda volver a su casa si se pierde".